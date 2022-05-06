استقرار نسبي لأسعار البن بعد تقلبات أبريل ومخاوف من نقص المعروض

استقرت أسعار العقود الآجلة لبن «أرابيكا» عند مستوياتها المنخفضة نسبيا، مسجلة 2.2 دولار للرطل في أوائل مايو الجاري، بعد تقلبها منذ أواخر أبريل، نتيجة مخاوف التجار والمتداولين بشأن تباطؤ الطلب العالمي وسط توقعات النمو الاقتصادي الضبابية والارتفاع الحاد للدولار.

ومنحت مؤشرات انخفاض إمدادات البن العالمية، خاصة من كبار المنتجين في كولومبيا والبرازيل، بعض التفاؤل للتجار.

وخفضت منظمة القهوة الدولية مؤخرًا تقديرها العالمي للإمدادات 2020-21، إلى عجز قدره 3.13 مليون كيس، من التقدير السابق لفائض الأكياس + 1.2 مليون.

توقعات أسعار البن

ومن المتوقع تداول البن عند سعر 229.14 دولار للرطل بنهاية الربع الحالي من 2022، وفقا لتقديرات «تريدنج إيكونوميكس»، التي رجحت التداول عند 2.5 دولار في غضون 12 شهرًا.

وعلى المستوى التاريخي، بلغت أسعار القهوة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند مستويات 3.39 دولارا للرطل في أبريل من عام 1977.

وكانت مخاوف المتداولين بلغت ذروتها منتصف أبريل الماضي، إذ أدت المخاوف من تقلص الإمدادات العالمية إلى الحد من الخسائر، بحسب ما أكد مجلس تصدير البن البرازيلي، «CeCafe»، الذي ذكر أنّ صادرات البن الأخضر البرازيلي انخفضت بنسبة 5.8% على أساس سنوي إلى 3.267 مليون كيس.

انخفاض إنتاج كولومبيا من البن

وأبلغت كولومبيا، التي تعد ثاني أكبر منتج لبُن أرابيكا في العالم بعد البرازيل، يوم 5 أبريل الماضي، أنّ إنتاجها من البن في مارس انخفض بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 914 ألف كيس.

ويعد بن أرابيكا هي المعيار العالمي لعقود القهوة الآجلة التي يجري تداولها في بورصة إنتركونتيننتال، وتمثل أرابيكا 75% من الإنتاج العالمي، وتزرع في الغالب في البرازيل (40% من إجمالي المعروض في العالم) وكولومبيا.

ويمثل بن روبوستا النسبة المتبقية البالغة 25%، ويجري إنتاجها في الغالب في فيتنام (15% من الإمداد العالمي) وإندونيسيا، وتشمل المصدرين الرئيسيين الآخرين: بيرو والهند وأوغندا وإثيوبيا والمكسيك وكوت إيفوار.