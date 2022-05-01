انتعاشة مرتقبة في مبيعات القهوة بعيد الفطر.. و«تقليل الربح» لجذب المستهلكين

توقع تجار البن، انتعاشة كبيرة في شراء البن من جانب المواطنين وأصحاب المقاهي، خلال عيد الفطر المبارك، بعد حالة الركود التي خيّمت على الأسواق في شهر رمضان الكريم، حيث يقل الطلب على الشراء، مؤكدين استقرار الأسعار بعد عدة ارتفاعات خلال الفترة الماضية.

وقال التجار، إنّ هناك حيل لجأ إليها عددا من منتجي البن لعدم رفع الأسعار، وهي تقليل هامش الربح لجذب المستهلكين، حيث لا يستغني كثيرون عنه طوال العام، ويحرصون على شراءه باستمرار.

أسعار القهوة

وترصد السطور التالية، أسعار القهوة في الأسواق، كما يلي:

- كيلو البن المحوج المخصوص الفاتح بـ132.5 جنيه.

- كيلو البن السادة الغامق بـ95 جنيها.

- كيلو البن المحوج المخصوص والوسط بـ115 جنيها.

- حبوب القهوة الاسبرسو 500 جرام بـ175 جنيها.

- البن الأخضر أكياس بـ40 جنيها للعبوة 21 كيس.

أسباب ارتفاع أسعار القهوة

وقال محمد فوزي، رئيس شعبة البن في غرفة القاهرة، إنّ ارتفاع أسعار القهوة، سببه الأساسي ارتفاع الأسعار العالمية، مشيرا إلى أنّ اختلاف الأسعار في الأسواق المحلية، يعود إلى جودة ونوعية القهوة، والدولة المنتجة.

وتابع رئيس شعبة البن في غرفة القاهرة، أنّ أسعار القهوة الأفريقية تختلف عن أسعار القهوة من دول أمريكا الجنوبية، واليمنية، التي تعد الأغلى في الأسواق ويفضلها المستهلكون.

وأرجع رئيس شعبة البن، سبب ارتفاع أسعار البن أيضا إلى التغيرات المناخية في بعض الدول المنتجة، ومنها البرازيل والهند، موضحا أنّ مصر تستورد القهوة من البرازيل والهند وإندونيسيا وفيتنام وكولومبيا، ويبلغ حجم استهلاك مصر من القهوة نحو 60 ألف طن سنويا.

وزاد إقبال المستهلك المصري في السنوات الأخيرة على مشروبات البن وأنواعه، حيث تغير نمط استهلاكه من الاعتماد فقط على الشاي كمشروب رئيسي، إلى تناول قهوة بندق ونسكافيه وكابتشينو.

وتحتل مصر المرتبة الخامسة بين الدول العربية، كأكبر الدول المستهلكة للقهوة، بينما تحتل الجزائر المركز الأول بين أكثر الدول المستهلكة للقهوة في الوطن العربي، تليها السعودية ثم المغرب، فيما تحتل لبنان المركز الرابع، ومصر المركز الخامس، والسودان في المركز السادس.

انتعاش مرتقب بعد شهر من الركود

وقال عفت صلاح، نائب رئيس شعبة أصحاب المقاهي، إنّ عيد الفطر المبارك بمثابة قبلة الحياة، بعد شهر ركود، موضحا أنّ الاستعداد للعيد بدأ مبكرا في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، ورغم ارتفاع أسعار مستلزمات المقاهي، إلا أنّ سعر القهوة كما هو دون تغيير في قائمة المشروبات، خاصة في المدن الساحلية التي تشهد إقبالا خلال تلك الفترة، نتيجة ذهاب المواطنين لقضاء عيد الفطر بها.