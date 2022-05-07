الرقابة البريطانية تفرض غرامات على شركات التكنولوجيا المنتهكة للخصوصية

قررت المملكة المتحدة، فرض غرامات ضخمة على شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ ستمنح هيئة رقابة تقنية جديدة القدرة على فرض غرامات بمليارات الجنيهات على الشركات الكبرى مثل Google و Facebook إذا انتهكت القواعد المصممة لحماية المستهلكين والشركات.

وحدة الأسواق الرقمية ستحمي الشركات الصغيرة

وقالت الحكومة إن وحدة الأسواق الرقمية (DMU) ستحمي الشركات الصغيرة من الممارسات العدوانية وستمنح المستهلكين سيطرة أكبر على كيفية استخدام بياناتهم، وقالت وزارة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة إن الوزراء سيقدمون تشريعات لدعم سلطات DMU في «الوقت المناسب»، وسط تكهنات بأنه سيتم ذكر مشروع قانون فقط في خطاب الملكة الأسبوع المقبل.

القواعد على مستخدمي الهواتف الذكية اختيار محركات البحث التي يستخدمونها

إعلان الوحدة الجديدة ، التي تأسست العام الماضي ، تعمل ضمن هيئة الرقابة على المنافسة في المملكة المتحدة ، وهيئة المنافسة والأسواق، وستقوم بفرض قواعد سلوك جديدة لأكبر شركات التكنولوجيا العاملة في المملكة المتحدة، وستسهل القواعد على مستخدمي الهواتف الذكية اختيار محركات البحث التي يستخدمونها وستسمح للمستهلكين بإلغاء الاشتراك في الإعلانات المخصصة المستهدفة.

الزبون دائمًا على حق.. لكن في بعض الأحيان لا يكون لديه خيار

قال وزير المستهلك بول سكالي: «الزبون دائمًا على حق ، لكن في بعض الأحيان لا يكون لديه خيار، وسنمنع الشركات من استخدام قوتها لإلحاق الضرر بالعملاء ، سواء كانت تقصر خيارات المتسوقين على برامج معينة على أجهزتهم أو تجعل من الصعب على الأشخاص تحديد كيفية استخدام بياناتهم».

تعديلات الخوارزمية التي توجه حركة المرور

سيُطلب من شركات التكنولوجيا إبلاغ الشركات بالتغييرات المهمة التي قد تؤثر عليها ، مثل تعديلات الخوارزمية التي توجه حركة المرور بعيدًا عن مواقع معينة. ستُمنح الوحدة أيضًا سلطة حل النزاعات بين منصات التكنولوجيا ومقدمي الأخبار ، بحيث يتم الدفع للناشرين بشكل عادل مقابل محتواهم. وقالت الحكومة إن مطوري التطبيقات سيكونون أيضًا قادرين على بيع تطبيقاتهم بشروط أكثر عدلاً وشفافية.

سيكون لدى DMU القدرة على فرض غرامات تصل إلى 10٪ من حجم المبيعات العالمي للشركة - ما يقرب من 10 مليارات جنيه إسترليني في حالة مالك Facebook ، Meta - أو 5٪ من معدل التداول العالمي اليومي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.