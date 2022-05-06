التنمية المحلية : استمرار رفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة التعديات

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، باستمرار رفع درجة الإستعداد لإزالة كافة التعديات على الفور وخاصةً خلال فترة العطلات والأجازات الرسمية بالتنسيق مع كل الجهات المختصة، و مصادرة المعدات المستخدمة فى المخالفة والمواد المستخدمة فى البناء.

وتابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الإجراءات التى تقوم بها محافظات قنا و أسيوط و أسوان و السويس و الدقهلية فى هذا الشأن، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها ، وتنفيذاً لقرارات وتوجيهات د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الملف.

جولات ميدانية للمحافظين

وأكد وزير التنمية المحلية خلال تلقى تقرير من المحافظات، على متابعة الجولات الميدانية للمحافظين خلال فترة العيد ومنها محافظات القليوبية ودمياط وبنى سويف والغربية والإسكندرية، للتأكد من انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات، واستعادة الوجه الحضارى للمدن و نظافة الشوارع ورفع الاشغالات.

كما شدد وزير التنمية المحلية، على الاجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف تنظيم حملات المتابعة الميدانية، ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية والميادين العامة ونقاط التجميع بالوحدات المحلية و الاهتمام بمنظومة النظافة العامة، وتابعت غرفة عمليات الوزارة حملات النظافة المكبرة لرفع تراكمات القمامة بمحافظات كفرالشيخ و أسوان و المنيا و الدقهلية و بنى سويف و أسيوط.

مبادرة صوتك مسموع

من ناحية أخرى، تلقت مبادرة "صوتك مسموع" التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية للتفاعل مع المواطنين وحل مشكلاتهم ومطالبهم، شكوى الأهالي فى البصيلية بقرية البياض بمحافظة أسوان من وجود عطل بأعمدة الانارة.

وتنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للقائمين على مبادرة "صوتك مسموع" والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالاستجابة الفورية والعاجلة لشكاوى المواطنين والعمل على إيجاد حلول سريعة، وإزالة أسباب الشكاوى، و ذلك ضمن جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، تواصلت "صوتك مسموع" على الفور مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان ، وتم توجيه حملة تضم فنيين وتم اصلاح أعمدة الإنارة ، وانهاء اسباب الشكوى.