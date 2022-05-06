التنمية المحلية تنفذ دورة إعداد السيناريوهات واستشراف المستقبل بمركز سقارة

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم خلال الأسبوع المقبل، الأسبوع التدريبي 37 من الخطة التدريبية للمحليات، دورة تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة، وهي دورة إعداد السيناريوهات واستشراف المستقبل، ويستفيد منها 27 متدربًا من خريجي دورات قادة المستقبل بجميع المحافظات.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بمنظومة التدريب والتي تأتي في قمة أولويات الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات مهنياً، وإكسابهم مهارات ومؤهلات جديدة، ويفتح آفاقا جديدة أمامهم، تساعد في تنفيذ استراتيجية مصر 2030.

استشراف المستقبل

وأشار اللواء محمود شعراوي في بيان صحفي له اليوم، إلى أن استشراف المستقبل أصبح من الضرورات الملحة في الوقت الحالي خاصة مع التغيرات المتسارعة والمتنامية التي يشهدها العالم في جميع المجالات في ظل تضخم البيانات وتشعبها، وتداخل الأحداث وتلاحقها، لافتا إلى أن استشراف المستقبل وبناء السيناريوهات يعمل على تعميق إدراكنا للمستقبل في مختلف القطاعاتي، ويؤتي ثماره عندما يصبح أسلوب حياة ونمط تفكير وثقافة مجتمعية.

وأوضح اللواء شعراوي، أن الدورة التدريبية تهدف إلي رفع مهارات المتدربين بشكل عملى وتفاعلى وتطبيقى بأساليب بناء السيناريوهات المستقبلية وربطها بالخطط الإستراتيجية، والتعرف على الاستشراف المستقبلى ومفاهيمه وآليات تنفيذه، مع اكساب المتدربين بشكل عملى وتفاعلى وتطبيقى أسس تنفيذ الدراسات المستقبلية والاستشراف المستقبلى، وطرق تنفيذه من خلال أهم الطرق المستخدمة وهى طريقة بناء السيناريوهات المستقبلية المتوقعة وتوقع السيناريو الكارثى وطرق مواجهته.

خطة مصر 2050

ووجه وزير التنمية المحلية، القائمين على منظومة التدريب بالتركير أيضاً على الإدارة المحلية وعمل تصور لخطة مصر 2050 بناء على الدراسات المستقبلية، ومعرفة أساليب الدراسات المستقبلية واستخدام أسلوب السيناريوهات كأحد أساليب الدراسات المستقبلية في المحليات.

وكشف اللواء محمود شعراوي، أن الدورة ستركز على مفاهيم ومنهجية ومهام الدراسات المستقبلية، وضرورة استخدامها علي مستوي المؤسسات والأفراد، كما ستركز على أهمية الدراسات المستقبلية وأنشطة استشراف المستقبل وتأثيرها على التنمية المستدامة خاصة الهدف 16 كهدف من أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى دور الدراسات المستقبلية لدعم أنشطة التخطيط المصري والعربي ومنظمات الأعمال، وتطبيق منهجية تحليل المتغيرات البيئية الخارجية للدولة PESTEL، إضافة إلى أبعاد ومتطلبات تطبيق SWOT على المستوى الوطني وكيفية تطبيقها، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الدورة مناقشة تقارير دولية وخبرات مختلفة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال.

وفي نفس السياق، ينظم مركز سقارة للتنمية المحلية خلال الأسبوع رقم 37 من الخطة التدريبية للمحليات أيضاً 4 دورات تدريبية هي: دورة الشئون القانونية وإدارات تنفيذ الأحكام، ودورة تصميم الجرافيك والانفوجراف، ودورة إدارة مشروعات التعاون الدولى والتواصل الفعال مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمسئولية المجتمعية للمؤسسات الحكومية، ودورة حل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وفن إبداء الملاحظات بالمراكز التكنولوجية، ويستفيد من الدورات التدريبية 106 متدربين من جميع المحافظات.