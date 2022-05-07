قانوني يشرح عقوبة المتعدي على فتاة النزهة

أثارت قضية التحرش بفتاه النزهة التي حدثت مؤخرًا غضب الكثير من المواطنين خاصة بعد ما فعله بعض الموتورين من الشباب الذين يحاولون التحرش بفتيات بطريق الإشارة أو التلميحات الجنسية دون اعتبار للقيم المجتمعية.

وتواصلت «الوطن» مع بسام أبورحمة المحامي، لبيان ماهية العقوبة القانونية لهذه الأفعال.

المتهم ارتكب جريمة تحرش لفظي

قال «أبورحمة» إن المتهم ارتكب عدة جرائم منها التحرش اللفظي، طبقًا لنص المادتين 306 و306 مكرر عقوبات والتي تعاقب «بالحبس والغرامة على التحرش اللفظي بقصد الحصول علي منفعة جنسية من الضحية، وقد يمتد الأمر إلى أن المتهم أتى فعلًا يعد أمرًا فاضحًا أمام الضحية.

الحبس مدة لا تزيد عن سنة

وأضاف المحامي في تصريحات لـ«الوطن»: ويقع المتهم تحت طائلة القانون وفقًا لما نصت المادتين 278 و279 من قانون العقوبات المصري، على أنَّه: «كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من ارتكب مع امرأة أمرًا مخلا بالحياء ولو في غير علانية».

يجب التصدي بكل حزم لهذه الجرائم

واستكمل أن مثل تلك الجرائم امتدت إلى كل مكان حتى وصلت إلى الأماكن العامة والخاصة، وعلينا التصدي لها بمنتهي الحزم حتى يتحقق الردع للمتهم، والأهم الردع العام لكل شخص يحاول الإتيان بمثل تلك الأفعال، ويتوهم انه في مأمن من سلطان العقوبات القانونية، حتى لا تتكرر مثل تلك الأفعال غير الملائمة للقيم في مجتمعنا وبتحقيق الردع العام والخاص يكون المجتمع في مأمن نوعًا ما من مثل تلك الجرائم الغريبه عنا، والتي تسللت إلى مجتمعنا من الحرب الثقافيه المنظمة ضد أخلاقنا وقيمنا.