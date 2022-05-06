«بلطجي» يعتدي على جاره المسن بسلاح أبيض في الدقهلية.. «بيزعجني»

أصيب نجار مسن في محافظة الدقهلية بطعنتين في رقبته وجنبه من جاره في منطقة ميت رومي مركز دكرنس، مما تسبب في إحداث حوالي 15 غرزة طبية، علاوة على الضرب بالأيدي والإهانة التي تعرض لها دون سبب واضح غير اتهامه لجيرانه بإزعاجه، وهو ما رصدته كاميرات المراقبة، وجرى تداول مقطع فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي وسط المطالبة بسرعة القبض على المتهم.

تفاصيل ضرب بلطجي لمسن في الدقهلية

وأكد أحد أقارب المصاب، أنه يدعى «أحمد السيد إبراهيم السيد»، 63 سنة، نجار مقيم بمنطقة ميت رومي مركز دكرنس بالدقهلية، والمتهم يدعى «منصور. ر. إ»، 30 سنة سائق، والسابق اتهامه في عدد من القضايا وقضى فترة في السجن، وحينما خرج من السجن عاد ليمارس سطوته على جيرانه، وأن واقعة الضرب محرر محضر بمركز شرطة دكرنس بها.

تدخل أهالي المنطقة لعقد جلسة عرفية لحل مشاكل سابقة

وأوضح الجيران لـ«الوطن»، أن الشاب سبق وتعرض لجاره المصاب أكثر من مرة ولأسباب واهية منها «أنهم عندما يحركون كنب البيت يزعجه الصوت»، وتدخل أهالي المنطقة وقرروا أن يعقدوا جلسة عرفية بعد عيد الفطر المبارك، إلا أن ذلك المتهم ما أن شاهد المصاب في الشارع، حتى بدأ في التحرش اللفظي به، وأخرج خنجر من طيات ملابسه وضربه به فأصابه بجرح نافذ في جنبه، حوالي 10 غرز طبية، وجرح آخر في رقبته حوالي 5 غرز.

تحرير محضر بمركز شرطة دكرنس

وبحسب الأهالي، فإن المجني عليه توجه إلى مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، وحرر محضرا للمرة الأولى ضد المتهم الذي كان دائم التعرض لجاره المسن، مؤكدين أن المصاب حاليا في بيته يعاني من إصابته، وهو مسن ولديه بنتين وليس لديه أبناء ذكور، وأن ما رصدته كاميرات المراقبة ما هو إلا نصف ما حدث، وأن ضرب «الخنجر» لم يظهر في الفيديو.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي جانب مما تعرض له المصاب من خلال ما رصدته إحدى كاميرات المراقبة في الشارع، وطالبوا بسرعة القبض على المتهم.