ضبط سائق توك توك قتل عاملا وأصاب زوج شقيقته بالدقهلية بسبب «مكبرات الصوت»

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية، الليلة، من إلقاء القبض على المتهم بقتل عامل وشقيق زوجته بعدة طعنات في قرية بهوت التابعة لمركز نبروه، وذلك بسبب مشادة كلامية نشبت بينهم بسب قيام المتهم باستخدام مكبرات الصوت العالي «صب»، ما أفزع حصانا للمجني عليها، وعند معاتبة المتهم وزوج شقيقته نشبت مشادة تطورت إلى قيام المتهم بإحضار سلاح أبيض «خنجر» وطعنهما، ما أدى إلى مصرع أحدهما وإصابة الآخر بطعنات.

تشريح جثة المجني عليه

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة من مستشفى نبروه المركزي إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والصفة التشريحية للمتوفى والتصريح بالدفن لبعد ذلك، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة للعلاج.

بلاغ مستشفى نبروه بوصول المجني عليهما

وتبلغ لمأمور مركز شرطة نبروه بورود إشارة من مستشفى نبروه المركزي بوصول شخص مصاب بجرح نافذ أعلى البطن، وتوفي عقب وصوله المستشفى وبرفقته شخص مصاب بجروح طعنيه عميقة أعلى الظهر الناحية اليسرى ومنتصف وأسفل الظهر بادعاء اعتداء من آخرين.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع عبد الهادي علي أحمد عبد الحافظ، 28 عامًا، وإصابة ذكي إبراهيم ذكي، 52 عامًا، ومقيمين بقرية بهوت.

القبض على المتهم

وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز نبروه أن سبب الحادث وقوع مشاجرة بين المتهم ويدعى «محمد ا. ا.» 16 عامًا، والمجنى عليهم أثناء عودتهما من الأرض الزراعية خاصتهما، وكان المتهم يستقل توك توك وتخرج منه أصوات غناء مزعجة «صب» ما أفزع حصانهما، وعند معاتبته نشبت مشاجرة واستل المتهم سكينا وتخلص من المجني عليه وأصاب زوج شقيقته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.