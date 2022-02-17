كاميرات المراقبة تكشف لغز العثور على طفل بالحبل السري في القمامة

أمرت النيابة العامة جهات البحث بتكثيف جهودها لكشف الجاني وفك ملابسات واقعة وجود جثة لطفل مقطوع الحبل السري وملقى في أحد صناديق القمامة داخل كيس بشارع سعد زغلول بمنطقة الهرم، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من مكان الواقعة، والتي من المحتمل أن تكون قد صورت الفاعل تمهيداً لتفريغها.

وانتدبت النيابة العامة عناصر الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل والكشف عن سبب الوفاة بعد أن أمرت بنقلة إلى مشرحة زينهم، وتم أخد عينه DNA من الطفل للتعرف على حقيقة نسبة.

تفاصيل الواقعة

كانت أجهزة الأمن بالجيزة، تلقت بلاغاً يفيد بالعثور على جثة لطفل داخل صندوق قمامة بشارع سعد زغلول في منطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة الهرم إلى مكان البلاغ؛ لتجد جثة الطفل حديث الولادة مقطوع الحبل السري، وتوصلت تحريات المباحث إلى أن جامع قمامة عثر على كيس يحتوي على جثة الطفل.

كاميرات المراقبة تلتقط الجاني

وتبين من مراجعة كاميرات المراقبة أن شخص نزل من سيارة وألقى الكيس الذي يحتوي على جثة الطفل ولاذ بالفرار، فأمرت النيابة وحدات البحث بالجيزة، بتكثيف جهودها للكشف عن هوية الجاني للتحقيق معه وتقديمة للمحاكمة، وتتابع النيابة العامة سير التحقيقات.