تطورات عملية إلعاد.. جنازات القتلى وحالة الجرحى وموقف الفصائل «صور»

استمرارًا لموجة الهجمات التي يشهدها الداخل الإسرائيلي تزامنًا مع زيادة ممارسات الاحتلال من قمع واعتقالات واغتيالات، شهدت مدينة «إلعاد» وسط إسرائيل عملية جديدة خلفت 3 قتلى إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة.

جنازات الـ3 قتلى

آلاف الإسرائيليين شاركوا، اليوم، في جنازات القتلى الثلاثة في عملية إلعاد، وهم «فافاكوك ويبلغ من العمر 44 عامًا، وجول يبلغ من العمر 49 عامًا، ويفتاح يبلغ من العمر 35 عامًا».

حالة الجرحى

أفادت مصادر إسرائيلية بأن اثنين من الجرحى في العملية التي نُفذت شرق تل أبيب حالتهم صعبة جدًا، وأضافوا أنهما تحت التخدير في مستشفى بيلينسون.

الفصائل تبارك

وباركت فصائل المقاومة في فلسطين عملية «إلعاد» التي وصفوها بالبطولية، حيث إنها تعتبر ردًا على غطرسة وجرائم والاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين المرابطين بالمسجد الأقصى المبارك، مؤكدة في بيان أن تلك العملية تؤكد أن المساس بالأقصى سيشعل المنطقة كلها.

واعتبرت الفصائل أن التهديدات باغتيال قادة المقاومة تثبت حالة من التخبط والارتباك يعيشها الاحتلال الإسرائيلي، مُحذرة من الإقدام على تلك الخطوة باعتبارها «حماقة» وسترتد تداعياتها عليهم.

وتابعت فصائل المقاومة الفلسطينية بأنهم يفتخرون بمنفذي تلك العملية الذي أضاقوا الاحتلال الإسرائيلي الويل في عقر دارهم المزعوم، كما أنهم أثبتوا أن الشعب الفلسطيني لا يتنازل عن حقه والدفاع عن مقدساته، موجهة تحية للمرابطين في القدس المحتلة الذين يتصدون لاقتحامات المستوطنين في حماية الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن هذه العملية نصر جديد يتم إضافته لسجل انتصاراتهم، كما أنها تعزز من صمودهم وترفع من معنوياتهم.

جدير بالذكر أن الداخل الإسرائيلي يشهد منذ عدة أشهر هجمات متتالية تسببت في مقتل العديد من الإسرائيليين ما بين مدنيين وعسكريين، ما تسبب في إحراج كبير لمنظومة الاحتلال الإسرائيلي.