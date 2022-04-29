وظائف جديدة في 4 بنوك.. اعرفها وقدم للحصول عليها قبل العيد

كشفت مجموعة من البنوك العاملة في القطاع المالي والمصرفي المصري عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف المختلفة، موضحة الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على تلك الفرص الشاغرة في كل من البنك التجاري الدولي وبنك تنمية الصادرات والبنك العربي وغيرها، وترصدها «الوطن» في السطور التالية:

وظائف بنك تنمية الصادرات

أعلن بنك تنمية الصادرات عبر حسابه الخاص على موقع التوظيف العالمي «لينكد إن» حاجته إلى وظيفة مدير مشروع، على أن يكون التقديم السريع من خلال حساب البنك على نفس الموقع بشروط ومؤهلات هي:

- خبرة مثبتة في إدارة المشاريع.

- القدرة على قيادة فرق المشروع بمختلف الأحجام ورؤيتها حتى الانتهاء.

- فهم قوي لمنهجيات إدارة المشروع الرسمية.

- تجربة إدارة الميزانية.

- الدبلوم الاحترافي في إدارة المشاريع - (PMP) / شهادة Prince II ميزة إضافية.

وظائف البنك العربي

كما أشار البنك العربي عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن» عن حاجته لشغل وظيفة محلل تحول الأعمال، بشروط هي:

- البكالوريوس في الهندسة الصناعية أو إدارة الأعمال أو التكنولوجيا.

- من 3-5 سنوات في مجال ذي صلة.

- مهارات حاسوبية ممتازة.

- المعرفة في برامج إدارة المشاريع «السيدة بروجكتس، بريمافيرا، Visio، ...».

- معرفة إدارة المشروع.

- إدارة عمليات الأعمال وتحليل الأعمال.

- إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية.

- مهارات الاتصال والعرض التقديمي والتعامل مع الآخرين ممتازة.

- المهارات النقدية والتحليلية.

وظائف بنك ستاندرد تشارترد

كما أعلن بنك ستاندرد تشارترد عبر صفحته الرسمية على نفس موقع التوظيف عن حاجته لوظيفة رئيس قسم الممتلكات والأمن، بشروط كالتالي:

- خبرة واسعة في إدارة المرافق تكتسب في بيئة الشركات.

- معرفة جيدة بالأمن الوقائي والحماية من الحرائق، وأمن المعلومات وإدارة الأزمات مع القدرة على تحقيق الاعتماد المهني والتعليمي.

- معرفة وفهم شاملين للقواعد واللوائح المحلية التي وضعتها السلطات والالتزام بهذه القواعد واللوائح.

- مفكر استراتيجي مع درجة عالية من البراجماتية.

- القدرة على العمل بشكل مستقل في ظل مواعيد نهائية ضيقة وبدرجة عالية من المبادرة.

- مهارات قيادية ممتازة وخبرة في إدارة الفريق.

- سجل حافل في تقديم التميز من خلال مهاراتهم القيادية والتواصلية.

- خبرة في إدارة وتقديم وتقديم خدمات متعددة بنجاح لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.

- مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين والتأثير في التعامل مع طيف واسع من العملاء داخل وخارج البنك.

- القدرة على التكيف بشكل استباقي مع متطلبات العملاء.

- خبرة في مراقبة الميزانية والإدارة المالية.

- ماهر في التعرف السريع على المشاكل والوقاية منها وحلها.

- التقديم السريع من خلال صفحة البنك على موقع الوظائف «لينكد إن».

وظائف البنك التجاري الدولي CIB

أخيرًا أعلن البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعه الرسمي، رغبته في الحصول على موظفين جدد لشغل وظائف جاءت تفاصيلها كالتالي:

وظيفة محلل إدارة البيانات

- بكالوريوس نظم معلومات أو علوم حاسب أو ما يعادلها.

- من 1 إلي 3 سنوات خبرة في الأنشطة المتعلقة بإدارة البيانات.

- خبرة في اختبار BI ميزة إضافية.

- الاهتمام الجيد بالتفاصيل.

- قادرة على تعدد المهام والعمل تحت الضغط.

- معرفة جيدة في مفهوم قواعد البيانات و PL-SQL.

- المعرفة في التعامل مع مجموعات البيانات الضخمة زائد.

- العمل بفعالية في بيئة غامضة.

- العمل بفعالية في بيئة عمل جماعي.

- النجاح في بيئة عمل معقدة وديناميكية.

- العمل بشكل مستقل مباشرة مع شركاء الأعمال.

- الاهتمام بالتفاصيل بدرجة عالية من الدقة.

وظيفة اقتصادي

- درجة البكالوريوس أو الماجستير في الاقتصاد أو ما يعادلها.

- خبرة عمل لا تقل عن سنة واحدة في مؤسسة مالية أو شركة أبحاث اقتصادية أو مركز أبحاث للدراسات الاقتصادية أو منظمة تنمية اقتصادية عالمية.

- فهم قوي للاقتصاد الكلي والجزئي.

- معرفة ممتازة بمبادئ وإجراءات وأدوات إدارة البيانات.

- يحتفظ بمصادر البيانات المستخدمة لتطوير الإحصاءات الاقتصادية بناءً على أفضل الممارسات لجمع البيانات والتحقق من صحة البيانات.

- المهارات التحليلية النوعية والكمية الحادة، وكذلك مهارات التفكير النقدي الجيد.

- لديه دوافع ذاتية ومدفوعة بالهدف.

- منتبه للتفاصيل.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- لغة ثالثة هي ميزة إضافية.

- مهارات شخصية ممتازة، بما في ذلك مهارات الاتصال والعرض والكتابة والبحث، والإلمام الجيد بالبرامج الإحصائية «يفضل استخدام Eviews»

- قيادة قوية لمايكروسوفت أوفيس.

- مطلعة على الحكومة والقانون.

- يمكن أن يؤدي بشكل جيد للغاية تحت الضغط.

وظيفة محلل إحصاءات العملاء

- درجة البكالوريوس في الرياضيات أو الإحصاء أو أعلى.

- خبرة عمل سابقة لمدة 1 - 3 سنوات في رؤى العملاء أو الوظائف المتعلقة بذكاء العملاء.

- لاعب فريق متحمس للغاية مع مهارات عرض قوية.

- خبرة في الصناعة المصرفية ستكون ميزة إضافية.

- الفهم الأساسي للمبادئ المالية التجارية ومفاهيم العائد على الاستثمار والربحية.

- شغف التحليلات.

- الطلاقة المهنية في اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى مهارات الاتصال اللفظي والكتابي والعرض التقديمي المتميزة.

- مهارات ممتازة في برنامج Microsoft Excel.

- معرفة جيدة ببرمجة SQL.

- القدرة على تقديم معلومات معقدة بعبارات بسيطة مع توصيات واضحة تستند إلى رؤية البيانات.

- عقلية التركيز القوي على العملاء.