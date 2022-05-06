الخارجية الروسية تستدعي سفير بريطانيا احتجاجا على العقوبات الجديدة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، استدعاء سفير بريطانيا لديها، للاحتجاج على العقوبات الجديدة التي فرضتها لندن على وسائل الإعلام الروسية، وفق ما ذكر موقع «سكاي نيوز»، في خبر عاجل منذ قليل.

روسيا سترد على العقوبات بطريقة قاسية

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان رسمي، إن روسيا ستواصل ردود الفعل على جميع العقوبات بطريقة قاسية وحازمة.

بريطانيا تفرض عقوبات على صحفيين ومؤسسات إعلامية روسية

جدير بالذكر أن بريطانيا فرضت عقوبات على صحفيين ومؤسسات إعلامية روسية في وقت سابق، وتعتبر أحدث حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.