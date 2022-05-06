السولية يكتفي بتدريبات استشفائية في مران الأهلي الأخير لمباراة وفاق سطيف

أدى عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أدى تدريبات استشفائية على هامش التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي ، إن الجهاز الفني فضل خوض السولية بعض التدريبات الاستشفائية في مران اليوم، مشيرا إلى أن اللاعب أجرى بعض الفحوصات الطبية اللازمة؛ للاطمئنان على حالته، ويتحدد في ضوء نتيجتها التي تظهر مساء اليوم إمكانية لحاقه بمباراة وفاق سطيف الجزائري المحدد لها مساء غدٍ.

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