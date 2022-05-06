مصرع شاب وإصابة آخر في حادث سير ببني سويف

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، اليوم الجمعة، في تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية، بعد كمين الأزهري أمام شركة الكهرباء وسط مدينة بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، بينما تم نقل المصاب إلى طورائ المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بحادث بين سيارة ملاكي ودراجة نارية

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكي بعد كمين الأزهري أمام محطة الكهرباء، نتج عنه وفاة شاب وإصابة آخر، ووجه مدير الأمن بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل جثة المتوفى والمصاب إلى المستشفى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

نقل المصاب إلى مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق مرفق هيئة الإسعاف بفرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتم إيداع جثة المتوفى مشرحة المستشفى، فيما نقل المصاب إلى قسم الاستقبال والطوارئ لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بيانات المتوفى والمصاب في الحادث

واستقبلت مستشفى بني سويف التخصصي، أشرف إسحاق سعد، 44 سنة، ومقيم قرية بني بخيت دائرة مركز بني سويف، جثة هامدة وتم إيداعه داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة والشرطة، فيما تم نقل المصاب هاني شاكر جرجس، 19 سنة، يقيم بقرية بلفيا دائرة مركز بني سويف، مصابا بسحجات وكدمات بالجسم واشتباه كسر بالساق الأيسر، إلى قسم الاستقبال لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.