تفاصيل وفاة نجل مؤسس شركة «فريش».. «لم يتعرض لأي مشكلات صحية»

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية وفاة المهندس يوسف خليل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة فريش للأجهزة المنزلية، وقال المجلس في بيان إن الوفاة تمثل خسارة فادحة للصناعة و القطاع الهندسي في مصر.

نعي التصديري للصناعات الهندسية نجل رئيس «فريش إليكتريك»

وأضاف البيان أنَّ المجلس التصديري للصناعات الهندسيةينعى المهندس يوسف خليل إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة شركة فريش، ونجل المهندس خليل إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة فريش إليكتريك، أهم رواد الصناعة في مصر.

مصدر مقرب من العائلة: الراحل توفي أثناء قضاء إجازة مع أسرته في الخارج

وقال مصدر مقرب من عائلة خليل، إنَّ رجل الصناعة الراحل توفي أثناء قضاء إجازته مع أسرته في لندن، مضيفًا لـ«الوطن»، أن الراحل لم يكن يعاني من مشكلات مرضية، وأنه شعر بوعكة صحية مفاجئة مساء أمس، انتقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وتوفي بها صباح اليوم.

وكان يوسف خليل أحد شباب الصناعة الذين تم اختيارهم بالتعيين من جانب وزيرة التجارة والصناعة لعضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.

يذكر أنَّ النعي تطرق إلى فقدان شركة فريش إليكتريك نائب رئيس مجلس إدارتها، المهندس يوسف خليل إبراهيم، اليوم الجمعة، الموافق 6 مايو 2022، والذي كان يعده والده المهندس خليل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة «فريش» لتولي منصبه، واستكمال مسيرته في تطوير الصناعة في مصر.

وبحسب مصادر مقربة، جاء موت نجل رئيس شركة فريش اليكتريك مفاجئا وبدون مقدمات، لينعيه المجلس التصديري للصناعات الهندسية في فقده نجله.