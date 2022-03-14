حرب روسيا تجبر منتجي الأجهزة المنزلية على إيجاد بدائل لاستيراد الصاج

يبحث منتجو الأجهزة المنزلية عن أسواق بديلة لاستيراد الصاج بعد أن أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى توقف إمدادات الواردات من موسكو، التي تعد واحدة من أهم الأسواق للمنتجين المصريين.

وقال المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية لـ«الوطن» إن أغلب المصانع تستورد الصاج «المسحوب على البارد» من سوقين أساسيين هما روسيا والصين، لكن بعد اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية، توقف الإمداد من روسيا، ولا يغطي إنتاج مصر من الصاج المسحوب على البارد سوى 25% على الأكثر، بينما يتم استيراد النسبة المتبقية من الخارج، وفقا لـ«مبروك»، الذي أشار إلى أن الأسواق البديلة لروسيا تتمثل في الدول الأوروبية وتركيا.

الصاج الأوروبي

وأضاف: «مشكلة الصاج المستورد من أوروبا أو تركيا أن أسعاره مرتفعة للغاية مقارنة بالروسي والصيني، لكن في حال استمرار الحرب وتزايد نقص الإمدادات سيضطر المنتجون إلى اللجوء إليها كحل أخير».

وأدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى اشتعال أسعار كافة المعادن، بداية من الحديد إلى النيكل والبلاديوم والألومنيوم والنحاس وغيرها من المنتجات التي تحتل فيها روسيا قائمة كبار المنتجين.

وأوضح رئيس شعبة الأجهزة المنزلية أن التأثير الأكبر من الأزمة الحالية يقع على البوتاجازات التي يمثل الصاج 60% من مكوناتها، بينما تقل تلك النسبة في باقي المنتجات، لافتا في الوقت ذاته إلى أن أسعار الصاج شهدت زيادات كبيرة عالميا، قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، نتيجة المشكلات المرتبطة بأسعار الشحن وأزمات سلاسل التوريد.

ضغوط متزايدة

وتابع أن الحرب الروسية في أوكرانيا أدت إلى زيادة الضغوط على المنتجين، الذين كانوا يكافحون بالفعل نتيجة تداعيات أزمة كورونا، ويحاولون التكيف مع الوضع المتأزم بسبب الوباء، لافتا إلى أن المصانع تحاول بقدر الإمكان امتصاص أي زيادات في التكاليف في الوقت الحالي، لعدم التأثير سلبا على الأسواق، وعلى حركة المبيعات بقدر الإمكان.