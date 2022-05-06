بوتين يوجه تحذير «يوم القيامة» لدول الغرب خلال احتفالات انتصار السوفيت

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الاستعراضي سيحلق غدا فوق كاتدرائية القديس «باسيل» بمشاركة طائرات أسرع من الصوت والعديد من المعدات العسكرية المتطورة ولأول مرة ستشارك طائرة القيادة «إل 80» المعروفة باسم يوم القيامة، والمخصصة لنقل كبار الضباط حالة نشوب حرب نووية، وفقا لـ«سكاي نيوز».

تهديد روسي لدول الغرب من «يوم القيامة»

ومن المقرر أيضا أن يوجّه الرئيس بوتين تحذير «يوم القيامة» لدول الغرب خلال احتفالات الذكرى السابعة والسبعين لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية، مستعرضا قوة النيران الروسية الهائلة في الوقت الذي تخوض فيه قواته حربها في أوكرانيا.

تفاصيل عن طائرة يوم القيامة

جدير بالذكر أن طائرة "يوم القيامة" صممت بشكل مخصص لتصبح مركز القيادة المتحرك للرئيس الروسي في حالة حدوث حرب نووية، وتدعم أحدث سبل التكنولوجيا المتقدمة، ولكن تفاصيل عملها تعتبرها روسيا من أسرار الدولة التي لا يمكن الإفصاح عنها.

وقال الرئيس الروسي في فبراير الماضي، وقت إعلان الحرب على أوكرانيا: «اتضح أن محاولة مهادنة المعتدي عشية الحرب الوطنية العظمى خطأ دفع شعبنا ثمنه غاليا، لن نرتكب مثل هذا الخطأ مرة ثانية، ولا مبرر لذلك».

ويذكر أن الاتحاد السوفيتي فقد 27 مليون شخص في الحرب العالمية الثانية، وكانت خسارته أكبر من خسارة أي دولة أخرى.

وبجانب هزيمة إمبراطور فرنسا نابليون بونابرت عام 1812، تقف هزيمة ألمانيا النازية باعتبارها أكثر انتصار عسكري تبجيلا، رغم أن كلا الغزوين الكارثيين الآتيين من الغرب جعلا روسيا شديدة الحساسية تجاه حدودها.