بوتين ينهي الخلاف الروسي الإسرائيلي وبينت يقبل اعتذاره

كشف كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، والكرملين، عن تفاصيل مكالمة دارت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم، وذلك بعد تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين.

بينيت: بوتين اعتذر وشكرته على توضيح موقفه

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم، إن الرئيس الروسي بوتين اعتذر عما جاء في تصريحات وزير خارجيته، سيرجي لافروف، التي زعم فيها أن الزعيم النازي أدولف هتلر، له أصول يهودية.

وأضاف بينيت، في بيان، بعد اتصال مع بوتن، إنه «قبل الاعتذار وشكر بوتين على توضيح موقفه».

رئيس وزراء إسرائيل: بوتين تعهد بإجلاء المدنيين من آزوفستال

ومن جهة أخرى، قال بينيت إنه طلب من بوتين السماح بإجلاء المحاصرين في مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول الأوكرانية، وأشار إلى أنه طلب من بوتين ذلك بعد اتصال جرى في وقت سابق، اليوم الخميس، مع رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، وأن بوتين وعد بفتح ممر آمن لإجلاء المدنيين.

وقال بينيت: تعهد الرئيس بوتين بالسماح بإجلاء المدنيين، بمن فيهم المدنيين الجرحى، من خلال ممر إنساني ترعاه الأمم المتحدة والصليب الأحمر.

وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن هناك مرتزقة إسرائيليين يقاتلون في صفوف كتيبة آزووف الأوكرانية التي تتهمها روسيا بالنازية.

ومن جانبه، كشف الكرملين أن الرئيس بوتين بحث مع رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت جملة من الملفات الدولية والثنائية الملحة، في ظل خلاف دبلوماسي اندلع بين البلدين مؤخرا.

الكرملين: بوتين تقدم بالتهاني للإسرائليين بعيد الاستقلال

وذكر الكرملين في بيانه، أن بوتين تقدم بالتهاني الحارة إلى بينيت والشعب الإسرائيلي بمناسبة عيد الاستقلال، وأن الزعيمين أعربا عن اهتمامهما المشترك بمواصلة تطوير علاقات الصداقة بين روسيا وإسرائيل ودعم الاتصالات بين البلدين.

وفيما يتعلق بمستجدات الوضع في أوكرانيا، حمل بيان الكرملين مسلحي التشكيلات النازية الأوكرانية المسؤولية عن احتجاز المدنيين داخل مصنع آزوفستال.

وذكر البيان أنه: لا يزال العسكريون الروس مستعدين لتوفير ممر آمن للمدنيين، وعلى سلطات كييف إصدار أوامرها للمسلحين المتحصنين في آزوفستال بإلقاء سلاحهم.

وأشار البيان إلى أن بوتين وبينيت، في ظل اقتراب عيد النصر على النازية في التاسع من مايو الجاري، أكدا على الأهمية الخاصة لهذا التاريخ بالنسبة للشعبين اللذين يحتفظان بكل حرص بالحقيقة التاريخية عن أحداث تلك السنوات ويحييان ذكرى جميع الضحايا ومنهم من قضوا في الهولوكوست.

الرئيس الروسي: 40% ممن قتلوا في معسكرات الإبادة النازية من الاتحاد السوفيتي

وذكّر الرئيس الروسي، وفقا لبيان الكرملين، أن 40% من اليهود الذين قتلوا في معسكرات الإبادة وجراء العمليات العقابية النازية كانوا من مواطني الاتحاد السوفيتي، وطلب بوتين من بينيت نقل تمنياته بموفور الصحة والرفاه إلى المحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية المقيمين في إسرائيل. بدوره، أكد بينيت على الدور الحاسم للجيش الأحمر السوفيتي في دحر النازية.

وتأتي هذه المكالمة على خلفية خلاف دبلوماسي بين روسيا وإسرائيل، بعد أن قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الأصول اليهودية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لا تضمن عدم وجود النازية في بلاده. وأشار لافروف في هذا الحوار إلى أن أشد المعادين للسامية كانوا عادة من اليهود أنفسهم، ورجح أن هتلر من أصول يهودية.

وأثار تصريح لافروف ضجة واسعة في إسرائيل التي استدعت سفير روسيا، بينما وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد تصريحات نظيره الروسي بأنها "غير مقبولة وتمثل خطأ مروعا في التاريخ".