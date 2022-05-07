حظك اليوم برج الدلو السبت 7-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم السبت لمواليد برج الدلو، وتحديدًا على الصعيدين العاطفي والعملي كونهم من أهم الأصعدة التي تضيف لحياة الإنسان، وتحديدًا مولود برج الدلو الذي يفضل الاستقلالية وعيش حياة خاصة بهم دون تدخل من أحد فهم يرفضون ذلك ولا يسمحون لأحد بالدخول في حياتهم أو التحكم فيها.

ويملك مولود برج الدلو تفكيرا تجاريا فيميل أصحاب هذا البرج إلى الأعمال التي تكسبهم أرباحا وتواكب السوق ومجالات العمل المختلفة أيضا، فهم يمتلكون قدرة على إدارة الأعمال التجارية، ولديهم أفكار جيّدة في تشكيل سياسات خاصة بعدة مجالات، ويمتلكون مهارة التواصل مع الآخرين.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك مولود الدلو بأن حظك اليوم على الجانب الصحي والمهني القمر وبلوتو يتنافران في منزلي الصحة.. وعليك أن تنظم جهودك ولا تهمل صحتك، ونصحته بأن يلزم الكتمان فتلك نصيحه دائما ما يطلب من هذا المولود التحكم بها.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

واجتماعيا وعاطفيا عزيزي مولود برج الدلو عليك أن تهتم بتسوية نزاع وأن تظهر شيئا من المرونة.

مميزات برج الدلو الرجل والأنثى

يستطيع أصحاب برج الدلو أن يجيدوا التعامل مع مختلف الشخصيات والتكيّف مع أي ظروف، ويحبّون إضحاك النّاس والرفع من معنوياتهم دون الرغبة في الحصول على أي مقابل لما يقومون به، وتجدهم بارعين في صيانة الأجهزة التكنولوجية، وبرمجة الحاسوب، وتأسيس المواقع الإلكترونية.