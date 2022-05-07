سعر طبق البيض اليوم السبت 7-5-2022 في الأسواق المحلية

البيض من أهم السلع التي تهم الناس ويحرصون على شرائها لاعتبارها مصدرًا غنيًا بالبروتين في متناول أيديهم بعيدًا عن اللحوم والأسماك، لذا يبحث الكثيرون عن أسعار البيض في الأسواق والمحال، ومن يريد شراء كميات وليس عدد صغير يهتمون بالبحث عن سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض.

وسعيًا من بوابة «الوطن» لتوفير ما يبحث عنه المواطنون والمتابعون، نوضح من خلال هذا التقرير في السطور الآتية، سعر طبق وكرتونة البيض اليوم السبت الموافق 7 مايو من عام 2022.

سعر طبق البيض اليوم

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات خاصة للوطن، إن أسعار البيض مستقرة، حيث تراوح سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض اليوم ما بين 56 و58 جنيهًا، ليتم بيعه في المزارع بسعر يتراوح بين 51 و52 جنيهًا.

وسجل سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم ما بين 58 و60 جنيهًا، فيما سجل في المزارع ما بين 53 و55 جنيهًا، وذلك وفقا لما قاله الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية القاهرة.

سعر طبق البيض الأحمر اليوم

وسجل سعر بيع طبق وكرتونة البيض الأحمر والأبيض اليوم السبت في الأسواق المحلية المصرية والمحلات التجارية المختلفة، كما يلي:

- تراوح سعر كرتونة البيض التي تضم 10 بيضات بين 32 و50 جنيهًا.

- فيما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم السبت والتي تحتوي على 30 بيضة بين 65 و68 جنيهًا.

- فيما جاء سعر طبق البيض الأحمر والتي تحتوي على 10 بيضات بقيمة 30 جنيهًا وصولًا إلى 37 جنيهًا في بعض المناطق.

- كما تراوح سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض، اليوم السبت 7-5-2022 الذي يتكون من 30 بيضة، بين 70 و90 جنيهًا.