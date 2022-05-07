حظك اليوم برج الحوت السبت 7-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم السبت لمواليد برج الحوت على الجانبين العاطفي والمهني لأهمية تلك الجوانب في حياة الأشخاص، وتحديدًا هذا المولود الذي يتمتع بالكثير من الصفات إذ لديهم خيال واسع، ويذهبون بأفكارهم وأحلامهم بعيدا لدرجة قد تؤذيهم، فهم حالمون ويحبون المثالية التي لا تتواجد كثيرا.

كما يملك مواليد برج الحوت مواهب متعددة وقدرة على الإقناع والإبداع والتمثيل أيضا، فمواليد هذا البرج دائما ما يكونون حساسين بشكل مفرط، وهو ما يجعلهم يتعاطفون مع من حولهم بسهولة.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

يقول الفلك بأن الشمس في منزل العلاقات مولود برج الحوت وهذا يمدك بروح عاطفية ورومانسية وتتألق بعطاء ملحوظ.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

وصحيا وعمليا، حظك اليوم بأن القمر في وضع داعم مولود الحوت وهذا يمنحك قدرة على الإنجاز ويساعدك اليوم على تنمية صلاتك بمن حولك.

ذكر وأنثى برج الحوت

يعرف عن مولود برج الحوت أنه يقضي مصالح الغير ولو على حسابه ومهما كلفه ذلك من أعباء، وهو ما يجعلهم عرضة للاستغلال من جانب الآخرين، ويمتلك هذا المولود قدرا كبيرا من الإيثار، ويفضلون غيرهم على أنفسهم، كما أنه يتميز بالسخاء مع من حوله، ويعرف عنه أنه من أكثر الأبراج كسلا، فهم لا يحبون القيام بأي نشاط بدني، وتجدهم متهورون إلى حد كبير، وعند تعرضهم لمشاكل يكونون غير قادرين على مواجهة المشكلات، ويستسلمون للحزن دون التفكير في حل المشكلة والخروج منها.