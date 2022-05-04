حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 4-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحوت، من الشخصيات شديدة الحساسية في تعاملها مع الآخرين، كما أنه مبتكر ومبدع في أفكاره وخططه، وهذا ما يساعده دائمًا على التميز وسط أقرانه وزملائه في العمل، وأيضا في محيط عائلته الاجتماعي.

ومن مميزات برج الحوت، أنه معطاء في حياته الخاصة والاجتماعية، ولديه قدرة سريعة على فهم الأشياء وتحليلها خاصة لغة الجسد والإشارات، ويستطيع عمل توازن في حياته الاجتماعية والمهنية وجميع الأمور المختلفة وذلك بمنتهي الالتزام والعناية، كما يسعى دائما لتحقيق التواصل مع الأشخاص المحيطين به، كما أنه من الشخصيات الغامضة ومن الصعب معرفة ما يدور في داخله من أفكار وقرارات، ويحب أن يكون محور مهم لدى المحطين به.

ويتميز مولود برج الحوت بأنه شديد الاهتمام بالجميع، وكثيرًا ما يعمل على تنفيذ أي طلب للمساعدة يطلب منه، وهذا يجعله شديد التحمل للأمور غير المسئول عنها وكثيرًا ما يمثل الأمر ضغطًا نفسيًا عليه، إلا أنه لا يمتلك الجرأة لرفض أي طلب من المحطين به، كما لا يستطيع رفض المسئوليات الإضافية التي قد تُلقى على عاتقه بشكل مفاجئ وغير مخطط له، مما يجعله شديد التوتر والعصبية مع المحطين به.

حظك اليوم مولود برج الحوت مهنيا

تؤكد لك عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج، أن القمر اليوم في وضع معاكس لبرجك، لهذا يجب أن تكون شديد الانتباه على الصعيد المهني والعائلي، مع وضْع أسس جديدة للتعامل.

حظك اليوم مولود برج الحوت عاطفيا

ينصحك الفلم اليوم، بأن تكون متسامحًا في قرارتك، كما يجب أن تكون متفهمًا لظروف بعض المحطين بك، وتتجنب الزهو بنفسك.