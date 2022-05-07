وفاة طفل وإصابة آخر في سوهاج أثناء استحمامهما

شهدت قرية برديس دائرة مركز البلينا، حنوب محافظة سوهاج، مصرع طفل في منتصف العقد الأول من العمر، وإصابة شقيقه يبلغ من العمر 6 سنوات، وذلك أثناء استحمامهما بحمام المنزل، حدث تسريب للغاز من سخان المياه، ما نتج عنه وفاة الأول وإصابة الثاني.

إخطار مدير الأمن في سوهاج

وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بمصرع وإصابة شقيقين.

وبالفحص تبين بوصول كل من الى مستشفي برديس المركزي بمركز البلينا الطفل «مازن ه م» 4 سنوات «جثة هامدة» إدعاء إختناق تنفسي، وشقيقه الطفل «معاذ ه م»، 6 سنوات، مصابا بحالة إختناق تنفسي إدعاء إستنشاق غاز، وتم تحويله إلى مستشفي سوهاج الجامعي، ويقيمان دائرة المركز.

حدث تسريب للغاز من سخان المياه

وأفاد والدهما «هاني م أ»، 39 سنة، سائق، وووالدتهما «رحمة ح أ»، 24 سنة، ربة منزل، ويقيمان دائرة المركز، وأفادا بأنه أثناء استحمام نجليهما بحمام المنزل حدث تسريب للغاز من سخان المياه ما نتج عنه وفاة الأول وإصابة الثاني، ونفيا الشبهة الجنائية.

سبب الوفاة «إسفكسيا الاختناق بالغاز»

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الإختناق بالغاز»، ولا توجد شبهة جنائية.

وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.