«العليا للفيروسات» تكشف نتائج التحليل الجيني لـ كورونا: لا توجد سلالة خطيرة

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة اكتشاف سلالات جديدة لفيروس كورونا بين المواطنين، من خلال التحليل الجيني للفيروس الفترة الحالية.

وقال عضو اللجنة العليا للفيروسات، إنّ التحليل الجيني لفيروس كورونا «كوفيد-19»، الذي حدث خلال الفترة الحالية، أثبت عدم اكتشاف أي سلالات جديدة أو طفرات خطيرة داخل مصر حتى الآن، مشيرًا إلى أنّ السلالة المنتشرة حاليًا هي «أوميكرون»، وتحديدًا الجيل الثاني منها ab2، وأنّه لا توجد أي سلالات خطرة بين المواطنين.

العليا للفيروسات: أوميكرون ab2 السلالة السائدة في مصر

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ هناك متابعة لحظية من قبل الجهات المعنية بمتابعة التسلسل الجيني لفيروس كورونا في مصر، مشيرًا إلى أنّ ab2 هي الأكثر انتشارًا، ولا توجد منها أي خطورة حتى الآن، وأنّ حالات الإصابة بها أقل من المتوسط.

وناشد أشرف حاتم المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، وعدم الاطمئنان الشديد تجاه فيروس كورونا، متابعًا: «الحمد لله الحالات قليلة، لكن لا تزال موجودة، وكذلك عدد الوفيات بالمرض قليل».

عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا قليل الفترة الحالية

وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي، بأنّ الأمل الفترة المقبلة هو عدم زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأن يتم التوسع في قاعدة التطعيمات ضد المرض خاصة التطعيمات المعززة، ومضيفًا: «نأمل في عدم بدء الموجة السادسة، والحمد لله إن التسلسل والمتابعة للفيروس لم تكتشف أي سلالات جديدة».

وطالب المواطنين بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل.