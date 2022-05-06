التعليم العالي تكشف موقف استكمال الدراسة لـ«التيرم الثاني»

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، فيما يتعلق بمواعيد الدراسة للفصل الدراسي الثاني أو امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، مشددين على استمرار أعمال الدراسة بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك 2022، دون تعطيل أو تأجيل لأعمالها واستكمال الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

امتحانات الجامعات 2022 في مواعيدها وانتظام الدراسة بعد إجازة العيد

وأكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على الالتزام الكامل بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بقرارات ومواعيد انتظام العمل للفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا انتظام العمل بعد انتهاء فترة إجازة عيد الفطر المبارك 2022، والالتزام بمواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، والتي من المقرر أن تنطلق خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

امتحانات الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عزوز، رئيس جامعة الأقصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، استكمال العمل بكافة القطاعات بالكليات دون أي مشكلات وأنه لا توجد أي قرارات بتأجيل أو تعطيل الدراسة، وأنها تسير وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك الالتزام بمواعيد الامتحانات التي من المقرر أن تنطلق خلال شهري يونيو و يوليو.

ومن ناحية آخرى، تبدأ الجامعات الأسبوع المقبل الكشف عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا كوفيد 19.