بعد ارتفاع أعداد الإصابة مجددا بـ كورونا عالميا.. استشاري مناعي: كنا متوقعين

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات نتيجة تفشي وباء كورونا عالميًا، ذلك وفقا لأحدث البيانات التي أصدرتها منظمة الصحية العالمية بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان والتي منها أمريكا وجنوب أفريقيا خلال الساعات الأخيرة.

وارتفع عدد الإصابات الجديدة بكوفيد في جنوب أفريقيا بنسبة تجاوزت 50% خلال 24 ساعة، وفقا لما أبلغه سلطات الصحة في جنوب أفريقيا في البيان في خضمّ موجة جديدة مع تفشي متحورتين جديدتين متفرعتين من أوميكرون.

ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا مجددا

كما أيضا ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل طفيف مقارنة بالفترة الماضية ليصل إلى 80.1 مليون إصابة بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، إذ سجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، والذي بلغ 9.16 مليون إصابة وأيضا سجلت سجلت هاواي زيادة بنسبة 1.4% في عدد الإصابات مقارنة الفترة الماضية.

وأعلنت السلطات الصحية في الصين عن تسجيل زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت خلال الساعات الـ24 الماضية إذ بلغت 20614 إصابة جديدة.

تخاوف العالم من انتشار موجة جديدة من فيروس كورونا

وبناء على ما سبق من تخاوفات موجة جديدة من فيروس كورونا، هل سيشهد العالم غلقا جديدا بعد ارتفاع إصابات كورونا مجددا أم لا، وفي هذا الإطار قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه كان من المتوقع أن يشهد العالم ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد الانتهاء من الشهر الكريم وكذلك أيضا نظرا لتقلبات الأحوال الجوية: «كنا متوقعين أني أعداد كورنا هتزيد بعد العيد ورمضان وكمان خاصة التقلبات اللي في الجو دي»، مشيرة إلى أنه يجب على الجميع اتباع الإجراءات الاحترازية.

وتابعت استشاري المناعة والتغذية أن جدول تناول التطعيمات ضد فيروس كورونا يسير في مصربشكل جيد: «الحمد لله جدول التطعيمات ماشي كويس الكبيرة واللي هنحذر منه هو الناس مفروض تتفادى التجمعات الكبيرة والأماكن الزحمة»، لافتة إلى أن يجب أيضا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة المتابعة مع الطبيب بشكل مستمر.