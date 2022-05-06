العليا للفيروسات: الموجة السادسة من كورونا لم تبدأ في مصر حتى الآن

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الفترة الحالية تشهد استقرارا في معدلات إصابات فيروس كورونا، محذرا من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتهاون في الحصول على أي من جرعات لقاح كورونا، خاصة أنه فيروس متحور: «لا يجب أن نطمئن أكثر من اللازم بسبب انخفاض إصابات فيروس كورونا واستقرارها، ويجب الالتزام بكل إجراءات مواجهة العدوى، إذ لا زلنا نسجل إصابات وأيضا حالات وفاة بسبب المرض».

الموجة السادسة لم تبدأ في مصر حتى الآن

وعن الموجة السادسة لفيروس كورونا، أكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الموجة السادسة لم تبدأ في مصر حتى الآن: «نأمل في تأخرها، رغم أنها بدأت في دول أوروبا وأمريكا، مع ضرورة الإسراع من وتيرة التطعيمات لمواجهتها»، لافتا إلى أن هناك توقعات بزيادة الحالات الفترة المقبلة، حال التهاون في إجراءات كورونا، مؤكدا أن السلالة المنتشرة حاليا بين الإصابات هي الجيل الثاني «ab2» من سلالة أوميكرون.

تشديد الإجراءات الاحترازية في امتحانات الجامعات

وتواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي.

وأكد الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل، لـ«الوطن»، الالتزام بتطبيق إجراءات مواجهة كورونا، والالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي من المقرر أن تنطلق خلال شهر يونيو المقبل، بجانب التأكيد على ضرورة الاستعداد لتنسيق الجامعات الخاصة 2023، لافتا إلى أن هناك العديد من البرامج الدراسية ستجري إتاحتها أمام الطلاب في تنسيق الجامعات المقبل، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل محليا ودوليا.