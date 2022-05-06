انتعاشة سينمائية في موسم أفلام عيد الفطر.. وموزع: عُدنا إلى زمن ما قبل «كورونا»

يواصل الفنان أحمد حلمى تصدر شباك الإيرادات فى موسم أفلام عيد الفطر المُبارك، من خلال فيلمه الكوميدى «واحد تانى» الذى يُعيده للسينما بعد غيابٍ دام نحو 3 أعوام، مُحققاً إيرادات بقيمة 25 مليوناً و720 ألفاً و250 جنيهاً، فيما جاء فيلم «العنكبوت» للفنان أحمد السقا فى المرتبة الثانية، بقيمة 17 مليوناً و135 ألفاً و722 جنيهاً، أما فيلم «زومبى» لعلى ربيع فقد تذيل القائمة، حيث بلغت إيراداته 9 ملايين و956 ألفاً و29 جنيهاً.

ومن جهته، يرى الموزع السينمائى محمود الدفراوى، أنّ عدد الأفلام المُشاركة فى موسم عيد الفطر محدود للغاية، حيث يبلغ عددها ثلاثة فقط، قائلاً لـ«الوطن»: «رغم محدودية العدد فإن هناك فيلمين نجحا فى إحداث نوع ما فيما يتعلق بمسألة الإيرادات إذ استطاعا استقطاب جمهور العيد».

وقال الدفراوى، إنّ: «صناعة السينما بدأت تشهد انتعاشاً كبيراً بعد فترة شبه توقف على مدار العامين الماضيين بسبب آثار فيروس كورونا، فتعتبر السينما من أكثر الصناعات التى تأثرت سلباً بهذا الوباء، فالوضع كان صعباً للغاية طوال تلك الفترة، لذلك كانت لدينا تخوفات من موسم عيد الفطر الحالى، لكن النتائج جاءت على ما يرام، ويبدو أنّ الجمهور عاد مُجدداً إلى دور العرض مثلما كان يحدث قبل الجائحة، والإيرادات خير دليل على صحة كلامى».

وأضاف الموزع السينمائى أنه «كانت هناك أرقام ومؤشرات أفضل من ذلك، لكننا راضين تماماً بالحالة السينمائية التى شهدها موسم عيد الفطر، خاصة أنّ فيلمى (واحد تانى) للفنان أحمد حلمى، و(العنكبوت) لأحمد السقا، جذبا شريحة ضخمة من جمهور العيد، بالإضافة إلى فيلم (زومبى) فقد حقق أرقاماً ليست سيئة».

وأشار إلى أنّ حفلات منتصف الليل لم تعد بكامل طاقتها حتى الآن، رغم دورها الكبير فى استقطاب الجمهور خاصة فى فصل الصيف، إلا أنه من المُقرر عودتها بشكل طبيعى خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وكشف محمود الدفراوى عن أسباب الخروج المفاجئ لفيلم «أشباح أوروبا» بطولة الفنانة هيفاء وهبى، لا سيما بعد فترة طويلة من التأجيلات بسبب خلافاتها مع المنتج محمد وزيرى، التى انتهت بحبسه، موضحاً لـ«الوطن»، أنه كان من المُقرر طرح الفيلم فى موسم العيد، إلا أن ضيق الوقت وعدم الحصول على التصاريح اللازمة لعرضه حالت دون ذلك، إذ إنه من المُقرر استكمال الإجراءات خلال الأيام القليلة المُقبلة ليكون جاهزاً للعرض قريباً.

وأكد أنّ الخروج المُفاجئ لهذا الفيلم لم يُحدث أى تأثيرات سلبية على الموسم أو برنامج التوزيع، وجرى التعامل معه بشكلٍ طبيعى، قائلاً: «ما دمنا فى موسم عيد، وهناك أفلام أخرى أبطالها من كبار النجوم، فلن يتأثر الوضع تماماً، بينما يحدث ذلك حال وقوع تلك الأزمة فى موسم آخر بعيداً عن العيد، أو فى ظل غياب النجوم».

وأرجع محمود الدفراوى أسباب طرح فيلم «فارس» للفنان أحمد زاهر، يوم 18 مايو الجارى، وعدم اللحاق بموسم عيد الفطر، إلى «عدم الانتهاء من التصاريح اللازمة لعرضه، حيث إن مُنتجه أيمن يوسف كان لم يحسم قراره بطرح الفيلم بشكل نهائى قبل خروج فيلم (أشباح أوروبا) من موسم العيد، حيث كان قلقاً من قلة فرص نجاح فيلمه، وبعد تأكده من تأجيل طرح فيلم هيفاء وهبى تعجل فى استخراج التصاريح ليكون جاهزاً أمام الجمهور عقب أيامٍ قليلة».

وأبدى الموزع السينمائى توقعه بهبوط مؤشر الإيرادات بنسبة 70% تقريباً، خلال أسبوع تقريباً، بسبب فترة الامتحانات، قائلاً إنّ: «هذا الأمر طبيعى ومتوقع ولا يُثير أى مخاوف، خاصة أنه سيعود للصعود مُجدداً بالتزامن مع انتهاء الامتحانات، خاصة أن هذه الأفلام مستمرة حتى موسم عيد الأضحى المُقبل».

دنيا سمير غانم تنافس «كيرة والجن» فى عيد الأضحى

وأشار إلى بدء التحضير لموسم أفلام عيد الأضحى، خاصة أنه يأتى بالتزامن مع موسم الصيف وكذلك نهاية العام الدراسى، إذ سيكون موسماً سينمائياً قوياً، مؤكداً مُشاركة 3 أفلام حتى الآن، وهى «كيرة والجن» لكريم عبدالعزيز وأحمد عز، و«بحبك» لتامر حسنى، و«تسليم أهالى» لدنيا سمير غانم، مع احتمالية مشاركة فيلمين آخرين، منهما «الجواهرجى» لمحمد هنيدى.