«المصل واللقاح»: الدرجة الوبائية لكورونا في مصر مستقرة للغاية

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن الدرجة الوبائية لفيروس كورونا في مصر مستقرة للغاية في نسب الإصابات والوفيات، وأن المحيطين به لا يوجد بينهم إصابات بالفيروس خلال شهر رمضان المبارك وإجازة العيد، وهذا مؤشر جيد جدا في مصر بأن الدرجة الوبائية مستقرة كنسب إصابات ووفيات.

منظومة اللقاحات في مصر قوية وتدعمها الدولة

وأضاف «الحداد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، اليوم السبت، أن الدرجة الوبائية لفيروس كورونا في العالم ولا سيما في الصين أدت لإعادة تطبيق إجراءات الإغلاق في بعض المناطق نظرا للإصابات الكثيرة للغاية لها، ولكن هذه الإصابات مازالت من الدرجة البسيطة، وتكاد تكون معظمها دون أعراض.

وأشار إلى أن استقرار الدرجة الوبائية في مصر يرجع لسببين، السبب الأول يرجع إلى منظومة اللقاحات القوية التي تدعمها الدولة، وتدعو المواطنين بأخذ الجرعة، والسبب الثاني يرجع للإجراءات الاحترازية، والتي أصبحت أسلوب حياة عند البعض من ارتداء للكمامة والتعقيم المستمر.

مصر قريبة للوصول لصفر وفيات

وتابع «الحداد»: «مصر قريبة للوصول لصفر وفيات، وهذا شيء مهم للغاية بفضل منظومة اللقاحات والجرعات التنشيطية، وأدعو الناس من جديد بضرورة الإقبال على منظومة اللقاحات بجرعاتها التعزيزية، لأنها أوصلتنا للدرجة الوبائية التي نقول عليها حتى الآن بأنها مستقرة».

وتعليقا على تحذير بيل جيتس بظهور متحور جديد في العالم أكثر شراسة، وأن الأسوء لم يأت بعد، قال إن مثل هذه المقولات تثير القلق في مصر ودول العالم، ولكن إذا أقبل الجميع على منظومة اللقاحات سيتم السيطرة على الفيروس، علما بأن كورونا سيظل موجودًا كفيروس لكن سيتم الإعلان عن انتهائه كجائحة.

هل يمكن إيجاد لقاح طويل الأمد ؟

ولفت أنه بسبب طبيعة الفيروسات المتحورة من الصعب إيجاد لقاح طويل الأمد لها، وشركات الأدوية تتنافس بأنها تنتج لقاحات تعطي أكبر مدة ممكنة من المناعة الممتدة، وحتى الآن أقصى وقت يطيل اللقاحات من 6 أشهر لعام تقريبا وبعدها تقل المناعة المكتسبة من اللقاحات، ويحتاج الشخص لجرعات تعزيزية.