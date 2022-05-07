هل توقف سوق بيع الذهب في مصر اليوم؟ «الغرف التجارية» تجيب

هل توقف سوق بيع الذهب في مصر اليوم؟ من الأسئلة التي تداولها كثير من رواد «السوشيال ميديا» خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد انتشار ورقة منسوبة لإحدى شركات الذهب تؤكد وقف تداول البيع والشراء للمعدن الأصفر حتى اجتماع البنك المركزي بتحديد سعر الدولار، فضلًا عن امتناع التجار عن البيع والشراء.

وفي إطار حرص بوابة «الوطن» على نقل الحقيقة من مصادرها، نعرض في التقرير التالي الإجابة على سؤال: هل توقف سوق بيع الذهب في مصر اليوم؟ وفقًا لتصريحات خاصة من شعبة الذهب سواء في الغرف التجارية أو غرفة الصناعات، في السطور التالية:

هل توقف سوق بيع الذهب في مصر اليوم؟

ووفق بيان رسمي صادر عن الشعبة العامة لتجارة المجوهرات الاتحاد العام للغرف التجارية وشعبة تصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات صدر قبل قليل، فقد تم نفي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن الورقة المنسوبة لإحدى شركات الذهب هي «وهمية» وغير معروفة وغير مسجلة لدى الشعبتين.

وأضاف البيان أن ما جاء بالمنشور عار تماما من الصحة، وتسعير الذهب، يخضع لآليات محددة لوضع السعر، وهو وفق لأسعار الأوقية في البورصات العالمية، ثم يليها آلية العرض والطلب.

وطالبت الشعبتين في البيان الحذر من تداول مثل تلك الشائعات التي هدفها الإضرار بالاقتصاد المصري حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل المروجين لتلك الشائعات.

شعبة الذهب تنفي وقف تداول الذهب

وفي تصريحات خاصة، قال المهندس هاني جيد رئيس شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة ورئيس الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ما يجري تداوله خلال الساعات الأخيرة عن وقف عمليات البيع والشراء للمعدن الأصفر غير صحيح تمامًا.

وأضاف أن حركة البيع والشراء للذهب تسير في معدلاتها الطبيعية بالنسبة للظروف التي يمر بها العالم وليس مصر فقط، ومنها الحرب بين أوكرانيا وروسيا، خاصة أن الأخيرة لم تحرز أي تقدم في مفاوضات وقف العمليات العسكرية، مضيفًا أن أسعار الذهب تخضع لآليات العرض والطلب ، شأنها شأن أي سلعة أخرى.