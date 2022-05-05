«الصحة العالمية» تكشف حصيلة مرعبة لوفيات كورونا: أضعاف ما كنا نتصور

كشف تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية، الخميس، أن عدد الأشخاص الذين توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، يزيد 3 أضعاف عما سجلته في البيانات الرسمية.

ويعد هذا التقرير، دراسة شاملة حول الخسائر العالمية الفعلية لفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في الصين آواخر 2019، ثم تحول بعد ذلك إلى وباء عالمي.

الصحة العالمية: 14.9 مليون وفاة إضافية بكورونا

قالت منظمة الصحة العالمية: إن هناك 14.9 مليون وفاة إضافية مرتبطة بكوفيد-19 بنهاية عام 2021.

وبلغ العدد الرسمي للوفيات المنسوبة مباشرة إلى الفيروس، التي تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بها، بين 2020 ونهاية ديسمبر 2021، أكثر بقليل من 5.4 مليون.

وتعكس أرقام الوفيات الإضافية عدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب كوفيد 19، وكذلك أولئك الذين لقوا حفتهم كنتيجة غير مباشرة لتفشي المرض.

الحصيلة الحقيقية تشمل من لم يتلقوا الرعاية الصحية خلال امتلاء المستشفيات

وتشمل الحصيلة الأشخاص الذين لم يتمكنوا من تلقي الرعاية الصحية لظروف أخرى عندما كانت الأنظمة الصحية مكتظة خلال موجات ضخمة من العدوى.

وأشار التقرير، إلى أن الأرقام أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية بسبب الوفيات التي لم يتم رصدها في البلدان التي تعاني قصورا في عمليات التسجيل.

ما يقرب من نصف الوفيات التي لم تحصى كانت في الهند

وأوضح التقرير أن ما يقرب من نصف الوفيات التي لم تُحصَ حتى الآن كانت في الهند، حيث أن 4.7 مليون شخص ماتوا هناك نتيجة للجائحة، لا سيما خلال تصاعد موجة العدوى بشكل هائل في مايو ويونيو 2021.

واستخدم فريق منظمة الصحة العالمية الذي ضم خبراء دوليين كانوا يعملون على معالجة البيانات منذ شهور، مزيجا من المعلومات الوطنية والمحلية، إضافة إلى نماذج إحصائية، لتقدير الحصيلة الإجمالية التي تكون فيها البيانات غير كاملة.