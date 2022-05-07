نص التحقيق الكامل في واقعة سيدة مستشفى السلام «مستند»

حصلت «الوطن» على التقرير الكامل للجنة العلاج الحر المشكلة للتحقيق في واقعة سيدة مستشفى السلام الدولي، سمر العمريطي والتي اتهمت المستشفى بالتقصير في علاج ابنها بحجة أنّ طبيب رسم المخ غير موجود في المستشفى، وأنّه سافر لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك في السخنة.

ووفقًا للتقرير الذي حصل «الوطن» على نسخة منه، فإنّ وزارة الصحة والسكان من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص شكلت لجنة مكونة من 7 أفراد على رأسها مدير إدارة العلاج الحر في القاهرة الدكتورة عزة إبراهيم، ومفتش بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية، ومدير إدارة الرعايات بالرعاية العاجلة، وأخصائي تمريض بالرعاية العاجلة.

وأشار التقرير إلى أنّه بالمرور على مستشفى السلام الدولي لفحص شكوى المريض محمد مدحت عبدالرؤحمن، تبين أنّ المريض دخل المستشفى يوم 3 من الشهر الجاري إلى قسم الطوارئ في الساعة الرابعة والربع صباحًا، وتم مناظرته بواسطة الفريق الطبي للطوارئ وكانت العلامات الحيوية للمريض في المعدل الطبعي، ولم يظهر عليه أي أثار للتشنجات، وتم تحويله الى قسم الرعاية المركزة في تمام الساعة السادسة صباحا تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمنعم، وأوصى بحجز المريض بوحدة الرعاية تحت الملاحظة مع عمل التالي له: «أشعة رنين مغناطيسي على المخ، وأشعة رنين مغناطيسي على أوردة المخ، وفحوصات معملية، وأشعة مقطعية على المخ»

تقرير مستشفى السلام الدولي: المريض عانى من نوبات إسهال

ووفقا لنتائج الأشعة فإنها كانت طبيعة، وعانى المريض من نوبات إسهال، وأخد العلاج اللازم، كما أجريت له موجات صوتية على البطن ومناظرة الحالة بواسطة استشاري الجهاز الهضمي حينها، وأوصى الاستشاري بخروج المريض دون الحاجة إلى مضادات للتشنجات.

والد المريض أقر بالموافقة على لائحة أسعار المستشفى

وأكد التقرير أنه بمراجعة مكان الحجز المريض، وجد أن المكان مطابق لإجراءات الحجز، وصالح لعلاج المريض، وأن الفريق الطبي مؤهل علميا، وتم مراجعة الأوراق الطبية وأوراق العلاج، والتأكد من الملف استيفاء الملف الطبي.

وفيما يتعلق بغرفة رسم المخ، والتي تم ادعاء بأنها مغلقة، أوضح التقرير أنها كانت تعمل وغير مغلقة، ويوجد بها جهازان للرسم المخ بالوحدة.

وفيما يتعلق بفاتورة المريض، تم الاطلاع على لائحة الأسعار، ووجد إجمالي المبلغ المدفوع 27 ألف جنيه، وإجمالي قيمة الفاتورة 22 ألفًا و393 جنيها، وأخذ المريض الباقي، وأشارت اللجنة إلى أنّ الأسعار المدونة بالفاتورة مطابقة للائحة الأسعار إضافة إلى إقرار من المريض «والد المريض» بالموافقة على الأسعار الخاصة بمستشفى السلام الدولي.