مشادات بين عمرو عبدالعزيز ومتابعيه بسبب فراج وبسنت: مش كل واحد هيعمل واعظ

دخل الفنان الكوميدي عمرو عبد العزيز في مشادات كلامية مع عدد من متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على خلفية المنشور الذي دافع من خلاله عن حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي، الذي تصدّر محركات البحث في الساعات الماضية، بسبب تساؤلات البعض عن سبب البذخ في كثرة حفلاتهم بالإشارة إلى حفل عقد قرانهما وحفل ما قبل الزفاف المعروفة بـ ليلة الحنة.

عمرو عبدالعزيز: الناس بقت وحشة أوي

وفي الوقت الذي كتب فيه عبر حسابه بـ فيس بوك قائلًا: «الناس المريضة اللي بتكتب كلام وحش على فرح فراج و بسنت، ليه يا جماعة الناس بتكتب كلام وحش، لتقل خيرًا أو لتصمت بدل ما تقولوا ربنا يسعدهم أو تتمنوا لهم الخير، ليه بتقولوا كلام زي ده على اتنين في يوم فرحهم وتقولوا كلام يجرحهم».

وأضاف بقوله: «تخيلوا كده لو يوم فرح ابنك أو أخوك أو بنتك وحد كتب كومنت زي اللي انتوا كاتبينوا ده وانتوا جيتوا بعد كده شوفتوه هيبقى إحساسكم ايه وقتها؟ ما نجرحش الناس ونضايق الناس لو سمحتوا، اتمنوا الخير والفرحة للناس، واحد وواحدة فرحانين إن ربنا كرمهم واتجوزوا بعد تعب ومجهود سنين، بجد الناس بقت وحشة قوى والخوف منهم بيزيد يوم بعد يوم».

عمرو عبد العزيز لـ متابع: مش كل واحد يعملنا واعظ

وتفاعل المتابعون مع كلامه واستقبل عددًا من التعليقات التي أثارت استفزازه واضطر للرد عليها، منها ما قاله متابع «عندك حق في إن الناس بقت مرعبة في اندفاعها، بس برضه محمد فراج ومراته قالعين بزيادة فالمفروض هما برضه فليفعلوا خيرًا أو يستحملوا نتيجة قراراتهم ومواقفهم برضه».

وردّ عمرو عبدالعزيز: «برضه الناس مالهاش دعوة، كل واحد حر في حياته هو الشخصية، مش كل واحد يعمل واعظ وكل واحد حياته فيها بلاوي».