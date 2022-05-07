شعبة الذهب تنفي وقف الحركة التجارية: البيع والشراء يسير في معدلاته الطبيعية

نفى المهندس هاني جيد رئيس شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة ورئيس الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية ما يتردد حاليًا عن وقف التعامل بسوق الذهب «شراء وبيع».

وقال «جيد» إن هذا الخبر عار تمامًا، وليس له أي أساس من الصحة، وإنه شائعة الغرض منها زعزعة حالة الاستقرار بسوق الذهب، وإن الحركة التجارية تسير في معدلاتها الطبيعية وأسعار الذهب تخضع لآليات العرض والطلب ، شأنها شأن أي سلعة أخرى.

رئيس الشعبة: هذه الشائعات هدفها زعزعة حالة الاستقرار التي يمر بها السوق

وكشف رئيس الشعبة عن أن مثل هذه الشائعات هدفها زعزعة حالة الاستقرار التي يمر بها السوق؛ مما يؤثر علي هذا القطاع سلبيا ومن ثم على الاقتصاد القومي، على اعتبار أن قطاع الذهب من ضمن القطاعات الأساسية لاقتصادنا القومي .

جيد: سعر جرام الذهب عيار 21 يصل إلى 1250 جنيها

وناشد رئيس شعبة الذهب جميع التجار في قطاع الذهب عدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات ومواصلة حركة البيع والشراء بشكلها الطبيعي، وأيضا المواطنين بأن محال الذهب تفتح أبوابها لهم في مواعيدها الطبيعية، مشيرًا إلى وجود نشاط ملحوظ في مبيعات الذهب وزيادة في الطلب خلال الأيام الجارية، وهو ما جعل جرام الذهب عيار 21 يصل إلى 1250 جنيهًا نتيجة زيادة الطلب مقابل المعروض بالسوق حاليًا.

وكشف «جيد» عن أن الشعبة من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مروجي مثل هذه الشائعات والادعاء بوقف التعامل بسوق الذهب.