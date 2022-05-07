أسباب ارتفاع أسعار الذهب في السوق المصري؟.. «الشعبة» تجيب

بعد الارتفاع الكبير في أسعار تداول المعدن الأصفر، يتساءل الكثيرون عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ ارتفعت نسبة البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، إذ تخطى سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1195 جنيهًا للبيع، و1215 جنيهًا للشراء، وهي أسعار غير مسبوقة سواء في السوق المحلي أو العالمي.

ويعرض موقع «الوطن» الإجابة على التساؤل حول أسباب ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي والعالمي، وفق الشعبة المجوهرات الثمينة بالغرف التجارية بالقاهرة في السطور التالية:

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

قال عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسباب ارتفاع أسعار الذهب محليًا يرجع إلى ارتفاع حجم الطلب، وتحريك السعر المحلي الناتج عن آليات العرض والطلب الطبيعية، موضحًا أن هذا لا يؤثر على انتظام حركة السوق والبيع والشراء.

وأوضح «المغربي»، أن السوق العالمي يمر بحالة من الارتباك، خاصة بعد إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الدولار، وهذا جعل بعض الخبراء يتوقعون زيادة سعر العملة الأمريكية مقابل باقي العملات الأخرى.

الحرب الروسية وكورونا السبب في ارتفاع الذهب

وقال هاني فكري، رئيس شعبة الذهب بغرفة كفر الشيخ، إن أسباب ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا يرجع إلى عدة أسباب وهي كالتالي:

تزايد الطلب على المعدن الأصفر من قبل المستثمرين باعتباره الملاذ الآمن والحافظ للقيمة، خاصة بعد إعلان الخارجية الروسية عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات بشأن وقف الإعمال القتالية بين الطرفين.

أما السبب الثاني فهي التقارير التي تؤكد استمرار تفشي جائحة كورونا في الصين، والتي وصفت الوضع بأنه «لا يزال معقدًا وخطيرًا».

كما أن سعر الدولار الأمريكي أثر بشكل كبير على سعر الذهب، خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية والتي أدت إلى زيادة الطلب على الدولار ورفع سعره أمام باقي العملات.