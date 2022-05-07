«عين المواطن» تطبيق جديد لحل مشاكل المواطنين في أسوان.. الشكوى بالصورة

كشفت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، تفاصيل حل مشكلات المواطنين عبر تطبيق «عين المواطن»، مؤكدةً أن محافظ أسوان وجه بالتعامل مع هذه الشكاوى بسرعة، وجرى إيجاد حلين من جانب المحافظة، الأول هو إضافة أعداد كبيرة من خطوط تطبيق «واتس آب» لغرف عمليات المحافظة، والثاني من خلال التعامل الإلكتروني الذكي السريع.

منظومة جغرافية كاملة بقواعد بيانات

وأضافت نائب محافظ أسوان في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، أن الحل الإلكتروني اعتمد على تطبيق الهاتف، وبالتالي وضعت المحافظة خطة حل عبر منظومة جغرافية كاملة بقواعد بيانات قوية لها واجهة موبايل سهلة الاستخدام، لذلك جرى إطلاق منظومة «عين المواطن» في 2 فبراير من العام الجاري.

التطبيق يرصد الشكوى بالصورة والموقع

وتابعت نائب محافظ أسوان، أن هذا التطبيق يجعل المواطن يرصد الشكوى بالصورة والموقع، وهو سهل التنفيذ والتعامل مع الشكوى، وفقا لمكان الرصد، ويمكن لقيادة المحافظة أن تتابع بسهولة التفاعل الإيجابي للمواطن مع الإدارة المحلية.

المنظومة تنقل شكوى المواطن إلى غرف العمليات مباشرة

وأكدت نائب محافظ أسوان، أن المواطن لا يحتاج للاتصال بأحد، لأن المنظومة تنقل شكوى المواطن إلى غرفة العمليات في المحافظة والمدن بشكل مباشر، كما يتعامل مسؤلو الأحياء مع الهاتف ويرصدون الشكاوى ولن يكون في حاجة إلى تنبيه من قيادات المحافظة.