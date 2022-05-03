إحالة صاحب عربة كشري للنيابة بعد إصابة 13 باشتباه تسمم في أسوان

أصيب 13 مواطن باشتباه تسمم، إثر تناولهم وجبه كشري بقرية المحاميد مركز إدفو.

وقرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إحالة صاحب عربة الكشري الذي تسبب في الإصابات للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية معه، فور قيام الشرطة بالقبض عليه.

تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين

وكلف المحافظ إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بالمتابعة اللحظية للمصابين بعد نقلهم إلى مستشفى إدفو العام، والاطمئنان على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، لحين تماثلهم للشفاء الكامل.

تحذير من تناول المأكولات والمشروبات من الباعة الجائلين

وناشد اللواء أشرف عطية المواطنين بضرورة عدم تناول المأكولات والمشروبات من الباعة الجائلين، وشراء المأكولات والوجبات فقط من المطاعم المعتمدة صحيا للحفاظ على سلامتهم من أي أضرار.