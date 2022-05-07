«الدفاع الروسية»: تدمير أسلحة ومعدات أمريكية وأوروبية في خاركيف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنَّ قواتها الصاروخية والمدفعية قصفت خلال الليل 44 مركز قيادة و196 معقلًا للقوات الأوكرانية ومناطق تمركز جنودها ومعداتها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف إنَّ القوات الروسية دمرت بغارات جوية أسلحة ومعدات وصلت من الولايات المتحدة وأوروبا في منطقة خاركيف.

طيران الجيش الروسي دمر 18 منشأة عسكرية في أوكرانيا

وأضاف أنَّ طيران الجيش الروسي دمر 18 منشأة عسكرية في أوكرانيا، منها نقطتا قيادة في مقاطعة خاركيف وخمس مناطق لتركيز الأفراد والمعدات العسكرية، وثلاثة مستودعات للذخيرة والوقود في مقاطعة أوديسا وفقا لقناة «روسيا اليوم».

ونوه المتحدث إلى مقتل ما يصل إلى 280 عنصرًا من الكتائب القومية المتطرفة الأوكرانية، كما تمّ تعطيل 48 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 13 طائرة دون طيار

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 13 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعات نيكولاييف وخيرسون، وخاركيف إضافة إلى جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تمّ اعتراض 3 صواريخ باليستية أوكرانية في مقاطعة خاركيف.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا، قبل شهرين وتحديدًا في 24 فبراير الماضي، وفرضت العديد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.