الطقس بعد العيد: أجواء مستقرة وانخفاض الحرارة نهاية الأسبوع (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة والظواهر الجوية المؤثرة خلال الأسبوع الجاري بعد انقضاء فترة إجازة عيد الفطر المبارك، إذ أنَّه مع نهاية الأسبوع الجاري ستنخفض درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا إذ تتراوح ما بين 30 إلى 31 درجة مئوية، لافتة إلى أنَّه بصفة عامة ستكون الأجواء مستقرة خلال هذا الأسبوع حارة نهارًا لطيفة ليلًا.

البلاد تتعرض لشبورة مائية خفيفة في الساعات الأولى من الصباح الباكر

ولفتت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميان محمد جاد ولميس سلامة ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أنَّ البلاد تتعرض لشبورة مائية خفيفة في الساعات الأولى من الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، مع نشاط رياح ليلا الأمر الذي يزيد من الإحساس بالأجواء الربيعية على أغلب مناطق الجمهورية.

اختلاف بين درجات الحرارة السمة الأساسية في فصل الربيع

وأشارت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن السمة الأساسية في فصل الربيع هي التباين والاختلاف بين درجات الحرارة خلال اليوم الواحد، وهذا سيتمر على مدار شهر مايو الجاري، ومع بداية شهر يونيو تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مع دخول فصل الصيف الذي يبدأ 21 يونيو، كما تزيد نسب الرطوبة في الجو.

نسبة الرطوبة في شهر الربيع تكون منخفضة

وأوضحت أنَّ نسبة الرطوبة في شهر الربيع تكون منخفضة لأن معظم الكتل الهوائية تأتي من الصحراء مع ارتفاع درجات الحرارة، فتصير نسب الرطوبة فيها منخفضة، مشيرة إلى أنَّ تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس يحمي من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.