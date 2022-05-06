توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. مائل للحرارة نهارا على القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود غدًا السبت طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ويكون هناك كثافة في الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لـ حالة الطقس يوم الاثنين، فمن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 7 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 8 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24 .

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 9 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.