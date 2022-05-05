إزالة 14 حالة تعدٍ في القليوبية خلال إجازة العيد

تابع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جهود أعمال لجان الرصد بوحدة المتغيرات المكانية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، خلال فترة الإجازات الممتدة حتى السبت المقبل، وفي التعامل الفوري في رصد لأي متغيرات بناء جديدة تحدث بالمخالفة على الأراضي الزراعية وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.

التعديات على مساحة 15 قيراطا

وأعلن المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة، أنه تم تنفيذ الإزالة الفورية لعدد 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك على مساحة 15 قيراطا تقريبا على مستوى المراكز والمدن والأحياء، وذلك بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية ومجالس المدن، حيث بلغت التعديات خلال فترة عيد الفطر المبارك 18 حالة على مستوى المراكز والمدن، وذلك بالتنسيق الكامل من اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية والزراعة والجهات المعنية والأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل اللجان المشكلة بالوحدات المحلية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، جهودها في المتابعة المستمرة لضبط المخالفين والتعامل الفوري مع حالات البناء المخالف بدون تهاون أو تقصير، حفاظا على مقدرات الأجيال القادمة.

متابعة يومية للأسواق

في سياق آخر، كد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

وفي هذا الصدد، صرح محافظ القليوبية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والأسواق خاصة خلال عطلة عيد الفطر، أسفرت عن تحرير 277 محضرا في مجال المخابز والأسواق بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

استمرار الحملات لمراقبة المخابز والأسواق

وأوضح عربي أحمد وكيل وزارة التموين، أنه استمر تنفيذ الحملات لمراقبة المخابز والأسواق خلال عطلة العيد، وبلغت عدد المحاضر 277 محضرا، والتي تم تحريرها عبارة عن نقص وزن للمخابز المدعمة وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتصرف في دقيق بلدي بإجمالي 130 شيكارة وتجميع بطاقات تموينية وعدم إعلان عن أسعار السلع المعروضة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

وأكد محافظ القليوبية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.