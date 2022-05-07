ضبط 793 قضية حجب سلع غذائية.. والعثور على جثتين بالمنوفية والشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 793 قضية تموينية متنوعة من بينهم 2 قضية حجب سلع غذائية وغير غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت 4800 عبوة تونة و13440 عبوة فول و218 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت 32,970 طن «دقيق وسكر وزيت طعام وأرز وحبيبات بلاستيك وزيت صناعى وأعلاف» فضلا عن 373 عبوة سجائر و11 إسطوانة بوتاجاز.

وجرى ضبط 297 قضية فى مجال مخالفات المخابز، و15 قضية استيلاء على السلع المدعومة، وبلغ إجمالى المضبوطات 51,780 طن.

ضبط 4979 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس كورونا أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط 4979 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة ل 4971 ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 8 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 388 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 108 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات 586 أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .

ضبط 38 قطعة سلاح و89 قضية مخدرات وتنفيذ 41478 حكم قضائى متنوع

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 38 قطعة سلاح نارى بحوزة 35 متهم.

فى مجال تنفيذ الأحكام جرى تنفيذ 41478 حكما قضائيا متنوعا.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط 89 قضية مخدرات .. ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت 34,495 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,215 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,662 كيلو جرام.

كمية من مخدر الفودو وزنت 240 جرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 261 جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 222 جرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 190 جرام

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 100 جرام.

كمية من مخدر الآيس وزنت 7 جرام.

719 قرص مخدر.

ضبط المتهمين الهاربين

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 18 متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 5 متهمين .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط 227 دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 20276 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص 36 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 6 منهم.

حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ ومن الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة و7 متهمين لأحدهم معلومات جنائية.

تنفيذ 3461 حكم قضائى متنوع.

ضبط 6816 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6816 مخالفة مرورية متنوعة.

كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالمنوفية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية بالعثور على جثة مزارع ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز بأرضه الزراعية الكائنة بإحدى القرى بدائرة المركز وبها عيار نارى ، وبحوزته مبلغ مالى - هاتف محمول وكذا العثور على دراجته النارية .

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية عن أن وراء إرتكاب الواقعةمزارع "يعمل لدى المجنى عليه"، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة المركز وذلك لوجود خلافات مالية بينهما ، حيث قام بتجهيز سلاح نارى فرد محلى وقام بإستدراج المجنى عليه لمكان العثور تحت زعم شراء علف للماشية فحضر المجنى عليه بدراجته النارية وتركها وترجل رفقة المتهم وأثناء سيرهما قام المتهم بإطلاق عيار نارى تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته .

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب وأرشد عن السلاح المستخدم وبداخله فارغ "طلقة من ذات العيار" .

كشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بالشرقية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جثة لذكر فى العقد الثالث من العمر بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز معصوب العينين وبه جروح وكدمات وآثار حريق متفرقة بالجسم .

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية عن تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه مُبيض محارة ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة القنايات بالشرقية .

كما توصلت التحريات إلى وجود علاقة بين كل من زوجة المجنى عليه وزميل المجنى عليه بالعمل مُبيض محارة ، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق ، وأنهما وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لوجود علاقة بينهما حيث إتفقا على التخلص من المجنى عليه وأعد الثانى مركبة "توك توك" ومطرقة حديدية وبتاريخ الواقعة توجه لمسكن المجنى عليه وبحوزته المطرقة وكانت فـى إنتظاره الأولى داخل المسكن وما أن شاهد المجنى عليه حتى قام بخنقه بيده ثم قام بضربه بالمطرقة الحديدية على رأسه عدة مرات حتى فارق الحياة ، وقام بتعصيب عينيه وتكبيل يديه وقدميه ووضعاه داخل بطانية ومن ثم داخل مركبة التوك توك الخاص بالثانى وتوجه بالجثة لمنطقة العثور وقام بسكب كمية من البنزين عليها وإضرام النيران بها ولاذ بالهرب ، وأرشدا عن "التوك توك" والأداة المستخدمين فى إرتكاب الواقعة.