إعلام القاهرة تستعد لإطلاق مؤتمر «تحديات الإعلام العربي في ضوء خطط التنمية»

تنطلق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السابع والعشرين للكلية يومي 29 و30 مايو الجاري والذي يحمل هذا العام عنوان «تحديات الاعلام العربي في ضوء خطط التنمية المستدامة :نحو رؤية مستقبلية للاصلاح والتطوير»، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية.

مشاركات متميزة من الباحثين وخبراء الإعلام المصريين والعرب والأجانب

وصرحت هويدا مصطفي عميدة الكلية ورئيسة المؤتمر أن مؤتمر هذا العام يحفل بمشاركات متميزة أكاديميا من الباحثين وخبراء الاعلام المصريين والعرب والاجانب، مضيفة انه يعقد بالتعاون مع الجمعية الدولية للاتصال،وتعد هذه الجمعية من اقدم الجمعيات العلمية المعنية بعلوم الاعلام والاتصال ويصدر عنها العديد من الاصدارات العلمية الرصينة وتتولي مهام المنسق للشراكة الاقليمية لها الدكتورة حنان بدر المدرس باعلام القاهرة ويواكب انعقاد المؤتمر احتفالات الكلية بيوبيلها الذهبي، مرور 50 عاما علي إنشائها.

50 بحثا ودراسة تناقش محاور المؤتمر

وصرحت الأستاذة الدكتورة وسام نصر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وأمينة عام المؤتمر ان ادارة المؤتمر تلقت اكثر من 50 بحثا ودراسة تناقش محاور المؤتمر وهي الاعلام وقضايا الاصلاح في العالم العربي ، الاعلام العربي وحقوق الانسان ، الاعلام العربي والامن القومي، تحديات الاعلام الصحي والتعليمي في ضوء خطط التنمية المستدامة ، التربية الاعلامية في عصر التحول الرقمي، تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الاعلامي.

وحظي دور الاعلام التقليدي والرقمي في معالجة خطط التنمية المستدامة 2030، بعدد كبير من البحوث المقدمة من ذلك: السينما المستقلة وخطط التنمية المستدامة 2030، استثمار الاعلام الرقمي في التوعية بخطط التنمية المستدامة لمصر ، استخدام الحكومة المصرية لمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لاهداف التنمية المستدامة ، استخدام التطبيقات الالكترونية كقنوات اتصال رقمية في ضوء رؤية مصر 2030، دور الاعلام في توعية الجمهور بالمدن الذكية لتعزيز التنمية المستدامة ، معالجة الاعلام الجدبد للبرامج التنموية الموجهة للمناطق الفقيرة بالتطبيق علي مبادرة حياة كريمة ، التسويق الاعلامي الرقمي لجهود الحكومات لدعم خطط التنمية ، الاساليب الاتصالية بالمنصات الرقمية للمسئولية الاجتماعية للشركات ودورها في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، الاستراتيجيات التسويقية الرقمية لجهود الحكومة المصرية ودورها في دعم خطط التنمية المستدامة ، تناول قضايا تمكين المرأة في البرامج الحوارية وعلاقته بدعم خطط التنمبة المستدامة كما تتناول بعض البحوث القضايا البيئية والتغيرات المناخية من ذلك : معالجة الاعلام الرقمي لمخاطر التغيرات المناخية عبر اليوتيوب ، التغطية الاعلامية للخطة القومية للموارد المائية بالصفحات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي ،اتجاهات الجمهور نحو القضايا البيئية عبر الفيس بوك وتناقش بعض البحوث الاعلام جائحة كورونا من ذلك : دور مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل اتجاهات الجمهور نحو القبول المجتمعي لتلقي لقاحات كوفيد 19.

دور المنصات الرقمية لوزارة الصحة في تعزيز الصلابة النفسية لدي أطقم الرعاية الطبية

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر دور المنصات الرقمية لوزارة الصحة في تعزيز الصلابة النفسية لدي اطقم الرعاية الطبية في ضوء المتحورات الجديدة لفيروس كورونا فضلا عن عدد من البحوث التي تناولت التربية والثقافة الاعلامية من ذلك: التربية الاعلامية كالية لتمكين طلاب الجامعة لمواجهة حروب الجيل الخامس، دور التربية الاعلامية في التوعية من خطر الشائعات لدي الشباب الاردني،دور التربية الاعلامية في الاستخدام الامن للاعلام الرقمي ، دور الثقافة الاعلامية في تشكيل وعي الاباء لاستخدام ابنائهم للمنصات الرقمية واهتمت بعض البحوث بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في الاعلام من ذلك: توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ادارات الاعلان بالمواقع الالكترونية، الاثر المجتمعي لتوظيف تقنيات الذكاء الاسطناعي بوسائل الاعلام التقليدية والحديثة، انعكاس تقنيات الذكاء الاصطناعي علي شكل ومحتوي الرسالة الاعلامية المقدمة عبر مواقع الصحف وتتناول بعض البحوث تحديات التحول الرقمي في التعليم بالجامعات المصرية ، وأيضا تأثيرات التحول الرقمي علي جودة تصميم المواقع الصحفية الالكترونية.

وأضافت الأستاذة الدكتورة ليلي عبد المجيد رئيس اللجنة الاعلامية للمؤتمر أن اللجنة تعمل علي توفير تغطية اعلامية متميزة لفعاليات المؤتمر سواء جلسات البحوث أو الحلقات النقاشية من خلال إتاحة كافة التسهيلات والمادة الاعلامية الخاصة بالمؤتمر للزملاء من الصحفيين والاعلاميين بكافة وسائل الاعلام التقليدية والرقمية المصرية والعربية والاجنبية نظرا لأهمية القضايا والموضوعات التي يناقشها المؤتمر وارتباطها بالتحديات التي تواجه المجتمعات العرببة ووسائل الاعلام العربية.