جامعة المنصورة تعزل أستاذة جامعية بقسم الإعلام.. باعت أسئلة الامتحان

قرر مجلس التأديب بجامعة المنصورة، المنعقد علنيا في الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور محمود المليجي، نائب رئيس الجامعة، عزل أستاذة بقسم إعلام كلية الآداب في جامعة المنصورة ومعاقبة 4 آخرين تحت إشرافها بعقوبات الفصل وخفض الدرجة الوظيفية، وإحالة التحقيقات الجامعية للنيابة للخروج على مقتضيات الوظيفة واللوائح من خلال التلاعب فى كراسات إجابات الامتحانات وبيع أسئلة الامتحان بمقابل مادى للطلاب.

مجلس التأديب

وتبين من خلال التحقيقات التي أجراها مجلس تأديب الجامعة وضم الأستاذ الدكتور وليد الشناوي الأستاذ بكلية الحقوق، والمستشار الدكتور حاتم البكري، نائب رئيس مجلس الدولة، استقبال رئيس الجامعة رسالة على واتساب من وزير التعليم العالي جاء في نصها: «مجموعة من طلاب قسم الإعلام بكلية أداب اتفقوا مع دكتورة (أسماء .ا)، مرس مادة الإذاعة والتليفزيون بالفرقة الرابعة إذاعة، على ترك ورقة الإجابة فارغة ودفع مبلغ 10 آلاف جنيه للدكتور مقابل استلام الورقة خارج أسوار الجامعة لكتابة الإجابات والحصول على الدرجة النهائية».

إيقاف مدرسة المادة وبدء التحقيقات

تم تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس توصلت لصحة الواقعة وتم إيقاف مدرسة المادة، وأجرت الرقابة الإدارية تحقيقاتها وتبين تورط باحثين وأساتذة في الكنترول، وامتداد نشاطهم إلى تزوير نتائج الطلاب وتزوير توقيعات الأساتذة، وتعديل الدرجات، كما قاموا بتلفيق واقعة تزوير لإحدى الأساتذة بعد معرفتها بالواقعة، لإجبارها على الصمت.

وكشفت التحقيقات أن الدكتورة «أسماء.أ»، قامت بتزوير الدرجات في 179 كراسة إجابة مقابل 10 الاف جنيه لكل كراسة وتصحيح الأوراق وكتابة الإجابات في أوراق إجابة جديدة خارج الجامعة ومحاولة تلفيق قضية لأستاذة بالكنترول لإجبارها على عدم الإبلاغ عن الواقعة بعد اكتشافها.