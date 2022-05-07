المدعي العام الأوكراني: نحقق في أكثر من 10 آلاف جريمة حرب ارتكبتها روسيا

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، أن أكثر من 10000 جريمة حرب ارتكبتها القوات الروسية فى أوكرانيا منذ بدء الحرب تخضع حاليًا للتحقيق، وفقًا لمكتب المدعي العام الأوكراني.

وأوضح المكتب في تحديث صباح اليوم، تسجيل ما مجموعه 10257 حالة، مشيرا إلى وفاة 223 طفلاً في أوكرانيا فيما أصيب 633 طفلا آخرين، منذ أن شنت روسيا غزوها في 24 فبراير، وفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية.

وفاة 223 طفلا في أوكرانيا منذ بدء الحرب

في السياق ذاته، يخضع الأوكرانيون لاختبارات الحمض النووي لتحديد هوية الجثث في بوتشا.

وبعد أسابيع من استخراج الجثث، تحتفظ مشرحة في بوتشا بأكثر من 200 جثة لم يتم التعرف عليها، ودُفن البعض دون وثائق وينتظرون المطالبة بهم، لكن الكثيرين أصيبوا بتشوه شديد بسبب وفاتهم أو معاملتهم بعد الوفاة، وبات من المتعذر التعرف عليهم عن طريق البصر.

اختبارات حمض نووي لتحديد هوية الجثث

ويعاني الأوكرانيون الذين شاهدوا ذويهم يُقتلون أو تُجمع جثثهم لدفنها من حزن رهيب، لكن الآلاف غيرهم يتعاملون مع خسارة تفاقمت بسبب معاناة عدم اليقين.

فيما يبحث البعض عن أطفال أو آباء أو أزواج أو أشقاء فُقدوا، وتلقى آخرون أخبارًا سيئة من صديق أو صورة عبر الإنترنت، لكنهم لم يتمكنوا من العثور على بقايا الشخص الذي فقدوه.

الحرب الروسية على أوكرانيا بدأت 24 فبراير الماضي

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا قبل شهرين، وتحديدا فى الرابع والعشرون من فبراير الماضى، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.