ضبط 10 أطنان سكر بدون فواتير خلال حملات على الأسواق بملوى

نفذت إدارة تموين مدينة ملوى بالمنيا، وبالتعاون مع مباحث التموين والجهات المعنية، حملة تموينية وتفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية بنطاق أحياء مدينة ملوى، وذلك لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات وإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

التحفظ على 500 كيلو ملح طعام

يأتي ذلك، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة بالمخابز البلدية والأسواق، وتطبيق أحكام القانون حيال المخالفين، لتحقيق عملية الانضباط.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين خلال المرور على المحال التجارية لعدم الاحتفاظ بفواتير رسمية، حيثُ تم التحفظ على 10250 كيلو سكر، كما تم التحفظ على 500 كيلو ملح طعام، و تحرير محضر لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر.

محاضر نقص وزن ومواصفات ونظافة

وخلال المرور على المخابز البلدية تم تحرير 3 محاضر تموينية للمخالفين، تنوعت ما بين نقص وزن ومواصفات وعدم إعلان ونظافة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأعلن محافظ المنيا، أنه بداية من اليوم سيتم البدء في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، وذلك وفقا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

وأوضح المحافظ، أن مواعيد فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا ستكون من الساعة 7 صباحا، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا.