لماذا يعتبر الذهب «البلدي» منخفض المصنعية؟.. السر عند «الششني»

شهدت الفترة الأخيرة اهتماما كبيرا بالذهب، واندفاع العديد من الأشخاص بشرائه باعتباره ملاذا ووعاء آمنا للاستثمار وحفظ الأموال، بخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، وزيادة التضخم.

وقالت مؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال الاستثمار والأبحاث في الذهب، إن هناك الكثير من الأشخاص تسألوا عن سبائك الذهب البلدي والذي يتميز بانخفاض أسعار مصنعيته عن الذهب العادي، كما يمكن شراؤه بأحجام مختلفة في شكل سبائك.

«الششني» يحدد عيار سبيكة الذهب البلدي

وأضافت المؤسسة أن الذهب البلدي يتواجد في السبائك فقط وليس في المشغولات الأخرى، موضحا أنه يتم عمل السبائك من الذهب الكسر والمستعمل ويتم إعطائها إلى «ششني»، وهو شخص وظيفته هي التأكد ومعايرة الذهب والتأكد من نقائه وتحديد العيار الخاص به سواء كان 21 أو 18 أو 24 وكتابة التقييم الخاص بها على السبيكة التي تم صهرها.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه السبائك يكون عيارها غير دقيق لذلك يتم إرسالها إلى «الششني» لتحديد عيارها، وبيعها على العيار المحدد من قبله، وتكون منخفضة المصنعية بشكل كبير مقارنة بالذهب الأخر.

وأوضحت أنه في السابق كان يتم بيع هذه السبائك بين التجار وبعضهم، لكنها انتشرت مؤخرا بسبب زيادة الطلب على الذهب وتفضيل الكثير لها، لانخفاض مصنعيتها وبالتالي انخفاض سعرها.

كما يمكن تداولها بشكل عادي بين البائع والمشتري، ويمكن بيعها من قبل المواطنين لأي مالك محل مجوهرات، فهي ذهب طبيعي، ولا يقل عن الذهب في المحلات الأخرى، موضحا أن أهم شيء هو وجود رقم العيار والوزن على السبيكة، وكذلك على الفاتورة الخاصة بالشراء.