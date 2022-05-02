تقرير: انخفاض أسعار الذهب عالميا في أول أيام عيد الفطر

قال تقرير لمؤسسة جولد بيليون للاستثمار في الذهب وبحوث الذهب، إن أسعار الذهب تراجعت صباح اليوم، ومن المتوقع أنه سينخفض إلى منطقة دعم 1878 دولار، وإذا استطاع اختراقها سيدخل في اتجاه هبوطي على المدى المتوسط.

وتراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بفعل قوة الدولار، ولا يزال بالقرب من أعلى مستوى له في عدة أشهر قبل اجتماع البنك الفيدرالي لاتخاذ قرار سياسته النقدية.

تراجع أسعار الأسهم واستقرار سعر الدولار

وأشار التقرير إلى تراجع الأسهم، واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في تداولات ضعيفة بسبب عطلة اليوم، واستمرت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي قبل رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع، وبعد أن أظهرت البيانات أن إجراءات الإغلاق بسبب كوفيد-19 أدت إلى تباطؤ نشاط المصانع في الصين.

انخفاض مؤشر MSCI القياسي للأسهم العالمية

كما انخفض مؤشر MSCI القياسي للأسهم العالمية بنسبة 3.0 ٪، وتراجعت الأسهم الأوروبية والأسيوية قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبعد خسائر وول ستريت الحادة يوم الجمعة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.1%، وفي طريقه لاقتناص سلسلة انتصارات استمرت ثالثة أيام، كما انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.0%، وانخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 3.0%.

وأظهرت بيانات حديثة أن نمو الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو توقف الشهر الماضي، إذ كافحت المصانع للحصول على المواد الخام بينما تقلص نمو الطلب بسبب الزيادات الحادة في الأسعار والمخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى جانب الإغلاق المتجدد المتعلق بـ كوفيد-19 في الصين، إلى تفاقم اختناقات سلسلة التوريد وترك المصانع تكافح.