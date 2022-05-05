خبير يوضح سبب أفضلية شهادة الـ18% عن الاستثمار في الذهب: سعر الفائدة

قال الدكتور محمد العرفي، الخبير الاقتصادي، إن البنك الفيدرالي الدولي أعلن منذ بدء العام الجاري أنه من المتوقع قيامه برفع سعر الفائدة 6 مرات خلال 2022، وذلك في محاولة منه لتقليل آثار التضخم التي شهدها العالم كله.

وأضاف الخبير الاقتصادي لـ«الوطن»، أنه مع زيادة قيمة الدولار مقابل الأوعية الادخارية الأخرى وزيادة العوائد على الشهادات البنكية والادخارية، سيكون هناك إقبال كبير خلال الفترة المقبلة على اقتناء الشهادات.

وأشار إلى أنه مع زيادة العائد على الشهادات سيكون هناك إقبال كبير عليها الفترة المقبلة، ما يعني انخفاض الطلب على الذهب كاستثمار لدى البعض من الأشخاص.

الدولار يحصل على أعلى نقطة منذ 2002

ولفت «العرفي» إلى أن الراغب في حفظ أمواله وادخارها يسعى دائما لأفضل مكان لحفظ المال وأكبر مكسب وعائد عليه، خاصة إذا كانت هذه الشهادات بالدولار، والذي ارتفع المؤشر الخاص به إلى أعلى نقطة منذ عام 2002.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن جميع المؤشرات والتوقعات تدل على أن ارتفاع أسعار الذهب يأتي بشكل مؤقت لينخفض بشكل كبير في المستقبل، ما يعني حدوث تذبذب كبير في أسعاره، وهو ما يجعل المستثمر غير متأكد من قيمة أرباحه ومكسبه، ولكن في ظل وجود شهادات ادخارية مضمونة يكون المكسب أفضل من الذهب.

قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة

وجاء قرار الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء، برفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي بنسبة 0.5% لأول مرة منذ 22 عاما، لتصل إلى 1%، كما أنها الزيادة الثانية للفيدرالي خلال أقل من شهرين منذ بداية 2022، وتستهدف كبح جماح التضخم غير المسبوق بالبلاد والذي وصل لأعلى مستوياته منذ أكثر من 40 عام، الذي سجل 8% وفقا لأحدث البيانات الصادرة.