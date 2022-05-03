«متشتروش دهب دلوقتي».. خبير اقتصادي: الأسعار ستنخفض الفترة المقبلة

قال الدكتور محمد العرفي، الخبير في الاستثمار بالذهب، إن الاقتصاد خلال العام الجاري 2022 مر بالكثير من الأحداث التي أثرت فيه بشكل كبير، بجانب الكثير من التحركات لعدد كبير من قطاعات ادخار الأموال مثل الذهب والدولار.

وأضاف لـ«الوطن»، أن الاقتصاد خلال العام الجاري أصبح يحتاج إلى معادلة لفهمه ومعرفة المجال الأفضل للاستثمار خلاله.

ماذا يعني رفع سعر الفائدة؟.. خبير يوضح

وأشار إلى أنه لفهم أول خطوة في هذه المعادلة يجب معرفة ماذا يعني رفع الفائدة على الدولار عالميا، وتأثيرها على القطاعات الادخارية، ويعني رفع الفائدة على الدولار عالميا ارتفاع الفائدة المحلية بنسبه من 1% إلى 3% لعدم خروج المستثمر الأجنبي من الدولة.

كما أن رفع الفائدة يقابله انخفاض سعر الذهب عالميا، بجانب ثبات سعر الدولار محليا أو زيادة بحد أقصى 2 جنيه / الدولار قابلة للتراجع، كما أن الانخفاض العالمي في الذهب يقابله ارتفاع متوسط للدولار، وإعلان شراء المركزي المصري 44 طن ذهب سيواجه ارتفاع السعر المحلي لمواجهة الأزمة العالمية، وذلك بسبب وجود كميات تكفي الاحتياج لدى البنك المركزي التي ستلبي طلبات السوق المحلي دون وجود سبب لرفع الأسعار، وكذلك تقويم العملة المحلية أمام الدولار والعملات الأخرى.

العرفي: أسعار الذهب ستنخفض خلال الفترة المقبلة

وأوضح أن الوقت الحالي ليس مناسبا لشراء الذهب، وذلك بسبب ارتفاع السعر فذلك مناسب أكثر للبيع خاصة وأن الأسعار ستنخفض خلال الفترة المقبلة لذلك ستكون أفضل للشراء.

ولفت إلى أن قرار البنك المركزي بخصوص عدم استيراد أي سلعة بدولار مجهول المصدر أو تم شراؤه من أي صرافة أو تم شراؤه من سوق سوداء جعل الدولار الخاص بالاستيراد ليس له قيمة، وهذا إجراء قوي لخفض قيمة الدولار أمام الجنيه.